Из-за пандемии в Британии пабам пришлось вылить 50 млн литров пива

При средней стоимости пинты пива в $5, британские пабы потеряли более $453 млн вероятной прибыли.

В Британской ассоциации пабов и пива (The British beer & Pub Association) рассказали, что из-за пандемии пабам пришлось вылить почти 50 миллионов литров пива

Об этом говорится в заявлении организации.

При средней стоимости пинты пива в $5, пабы потеряли более $453 млн вероятной прибыли, не имея возможности вести торговлю во время локдаунов.

В торговой ассоциации заявили, что такой доход обычно обеспечивал зарплатой сотни тысяч работников в пабах и пивоварнях по всей Великобритании.

В организации также призывали правительство продолжать оказывать поддержку сектору в ближайшие месяцы, если пабы останутся закрытыми.

"У нас нет ни идеи, ни ясности от правительства относительно того, когда мы снова сможем открыться. Что мы действительно знаем, так это то, что если мы не сможем возобновить работу в ближайшем будущем, без дальнейшей государственной поддержки и расширения схемы сохранения рабочих мест у пабов и пивоваров больше не останется денег, чтобы выжить, и волна закрытия будет неизбежна с потерей рабочих мест. Даже когда пабы снова откроются, они все равно будут нуждаться в государственной поддержке", – отметили в ассоциации.

Там также призвали правительство продлить действие пониженного НДС для отрасли, так как в Британии пабы платят налог на продажу пива в 11 раз выше, чем, например, в Германии или Испании.

"Один фунт стерлингов из каждых трех, потраченных в пабе, достается налоговому инспектору из-за высокой пошлины на пиво. Мы платим пошлины на пиво в 11 раз больше, чем в Германии или Испании. Так как рестораны были закрыты или столкнулись с ограничениями в течение большей части года, сейчас не время наказывать пабы и пивоваров чрезмерной пошлиной. Правительство должно прислушаться к 490 тысячам человек, подписавших петицию "Да здравствует местное", и сократить налоги на пиво в своем бюджете, чтобы защитить пабы и рабочие места", – призвали в организации.

Напомним, с 15 февраля в Великобритании вводится обязательный 10-дневный карантин для приезжающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом.