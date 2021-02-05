Прибывающие в Великобританию будут проходить 10-дневный карантин в COVID-отелях

Проживание в гостиницах будет стоить 80 фунтов стерлингов за ночь.

С 15 февраля в Великобритании вводится обязательный 10-дневный карантин для приезжающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что данная мера должна препятствовать распространению новых штаммов коронавируса. Пока в страну могут попасть только граждане Британии или имеющие вид на жительство.

Приехавшие из стран черного списка должны будут провести 10 дней в так называемых COVID-отелях. Планируется, что эти отели будут обустроены недалеко от аэропортов страны. Ежедневно в таких отелях смогут находиться около тысячи человек, проживание в них будет стоить 80 фунтов стерлингов за ночь.

В настоящее время в черный список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией входят 33 страны, включая все страны Южной Америки, Португалию, государства южной Африки и ОАЭ. В большинстве из них выявлены новые штаммы коронавируса.

Отметим, ранее в Великобритании заявили о 4000 вариантах вируса, вызывающего COVID-19. Согласно сообщению Общественный службы здравоохранения Англии, мутация E484K была недавно обнаружена как минимум в 11 образцах "британского" штамма B.1.1.7 коронавируса.