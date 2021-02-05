Приїжджі до Великобританії будуть проходити 10-денний карантин в COVID-готелях

Проживання в готелях коштуватиме 80 фунтів стерлінгів за ніч.

З 15 лютого у Великобританії вводиться обов'язковий 10-денний карантин для приїжджих з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Про це пише BBC.

Зазначається, що такий захід повинен перешкоджати поширенню нових штамів коронавірусу. Поки в країну можуть потрапити тільки громадяни Британії або ті, хто мають посвідку на проживання.

Приїжджі з країн чорного списку повинні будуть провести 10 днів у так званих COVID-готелях. Планується, що ці готелі будуть облаштовані недалеко від аеропортів країни. Щодня в таких готелях зможуть перебувати близько тисячі чоловік, проживання в них буде коштувати 80 фунтів стерлінгів за ніч.

Наразі до чорного списку країн з несприятливою епідеміологічною ситуацією входять 33 країни, включаючи всі країни Південної Америки, Португалію, держави південної Африки та ОАЕ. У більшості з них виявлені нові штами коронавірусу.

Зазначимо, раніше у Великобританії заявили про 4000 варіанти вірусу, що викликає COVID-19. Згідно з повідомленням Громадської служби охорони здоров'я Англії, мутація E484K була недавно виявлена принаймні в 11 зразках "британського" штаму B.1.1.7 коронавірусу.