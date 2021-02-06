Через пандемію в пабах Британії довелося вилити 50 млн літрів пива

При середній вартості пінти пива в $ 5, британські паби втратили більше $ 453 млн можливого прибутку.

У Британської асоціації пабів і пива (The British beer & Pub Association) розповіли, що через пандемію пабах довелося вилити майже 50 мільйонів літрів пива

Про це йдеться в заяві організації.

При середній вартості пінти пива в $ 5, паби втратили більше $ 453 млн можливого прибутку, не маючи можливості вести торгівлю під час локдаунов.

У торгової асоціації заявили, що такий дохід зазвичай забезпечував зарплатою сотні тисяч працівників в пабах і пивоварнях по всій Великобританії.

В організації також закликали уряд продовжувати надавати підтримку сектору в найближчі місяці, якщо паби залишаться закритими.

"У нас немає ні ідеї, ні ясності від уряду щодо того, коли ми знову зможемо відкритися. Що ми дійсно знаємо, так це те, що якщо ми не зможемо відновити роботу в найближчому майбутньому, без подальшої державної підтримки і розширення схеми збереження робочих місць у пабів і пивоварів більше не залишиться грошей, щоб вижити, і хвиля закриття буде неминуча з втратою робочих місць. Навіть коли паби знову відкриються, вони все одно будуть мати потребу в державну підтримку ", — відзначили в асоціації.

Там також закликали уряд продовжити дію зниженого ПДВ для галузі, так як в Британії паби платять податок на продаж пива в 11 разів вище, ніж, наприклад, в Німеччині чи Іспанії.

"Один фунт стерлінгів з кожних трьох, витрачених в пабі, дістається податковому інспектору через високу мита на пиво. Ми платимо мита на пиво в 11 разів більше, ніж в Німеччині чи Іспанії. Так як ресторани були закриті або зіткнулися з обмеженнями протягом більшої частини року, зараз не час карати паби і пивоварів надмірної митом. Уряд повинен прислухатися до 490 тисячам осіб, які підписали петицію "Хай живе місцеве", і скоротити податки на пиво в своєму бюджеті, щоб захистити паби і робочі місця ", — закликали в організації.

Нагадаємо, з 15 лютого в Великобританії вводиться обов'язковий 10-денний карантин для приїжджаючих з країн з високим ризиком зараження коронавірусів.