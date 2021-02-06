Может рассказать что-то лишнее: Байден намерен лишить Трампа доступа к данным разведки

Глава Белого дома считает, что экс-президент отличается неустойчивым поведением.

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп не должен иметь доступа к секретным брифингам разведки. Экс-президенты США обычно имеют возможность знакомиться с этими данными.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью каналу CBS.

На вопрос журналиста, должен ли Трамп по прежнему получать разведывательную информацию, Байден ответил: "Я думаю, что нет".

"Из-за его неустойчивого поведения, не связанного со штурмом (Капитолия)", – пояснил свои слова Байден.

Президент США не стал раскрывать свои опасения, что может случиться, если Трамп получил бы данную информацию, но задался вопросом, а какая от этого польза.

"Какую ценность имеет для него брифинг разведки? Какое влияние он имеет вообще, кроме того факта, что может сделать промах и рассказать что-то (лишнее)?", – заявил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Белый дом пока не решил, оставлять ли Трампу доступ к данным разведки.

Напомним, член консервативной партии EKRE и депутат Европарламента от Эстонии Яак Мэдисон выдвинул 45-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Сам Трамп еще 2019 году заявил, что является подходящей кандидатурой для премии, к которой он, впрочем, относится скептически.