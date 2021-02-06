Може розповісти щось зайве: Байден має намір позбавити Трампа доступу до даних розвідки

Глава Білого дому вважає, що екс-президент відрізняється нестійкою поведінкою.

Президент США Джо Байден вважає, що його попередник Дональд Трамп не повинен мати доступу до секретних брифінгiв розвідки. Екс-президенти США зазвичай мають можливість знайомитися з цими даними.

Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю каналу CBS.

На питання журналіста, чи повинен Трамп як і раніше отримувати розвідувальну інформацію, Байден відповів: "Я думаю, що ні".

"Через його нестійку поведінку, не пов'язану зі штурмом (Капітолію)", — пояснив свої слова Байден.

Президент США не став розкривати свої побоювання, що може трапитися, якщо Трамп отримав би цю інформацію, але задався питанням, а яка від цього користь.

"Яку цінність має для нього брифінг розвідки? Який вплив він має взагалі, крім того факту, що може зробити промах і розповісти щось (зайве)?", — заявив Байден.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі раніше заявила, що Білий дім поки не вирішив, чи залишати Трампу доступ до даних розвідки.

Нагадаємо, член консервативної партії EKRE і депутат Європарламенту від Естонії Яак Медісон висунув 45-го президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Сам Трамп ще 2019 році заявив, що є підходящою кандидатурою для премії, до якої він, втім, ставиться скептично.