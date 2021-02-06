В Британии блогерам запретили использовать "бьюти-фильтры"

Пока этот запрет касается только рекламы косметических брендов.

28-летняя Саша Паллари из британского Бристоля, ставшая инициатором кампании #FilterDrop (Брось фильтры), призывающей не публиковать отфильтрованные фотографии в соцсетях, добилась того, что Управление по стандартам в области рекламы запретило использовать фильтры в рекламе косметики.

Об этом пишет ВВС.

Саша Паллари встретила эту новость словами, что она "на седьмом небе от счастья".

Управление по стандартам в области рекламы заявило, что отфильтрованный контент о красоте в соцсетях может вводить в заблуждение.

Использование фильтров в социальных сетях – широко обсуждаемый вопрос, привлекающий внимание знаменитостей и влиятельных лиц в социальных сетях.

В постановлении говорится , что бренды, влиятельные лица и знаменитости не должны применять фильтры к фотографиям, рекламирующим косметические товары, если фильтры могут преувеличивать эффект.

Теперь, реклама, нарушающая эти правила, будет удалена и запрещена к повторному показу.

"Мы также тесно сотрудничаем с платформами социальных сетей, которые могут и будут обеспечивать выполнение наших постановлений в тех случаях, если рекламодатель не желает или этого делать", – сказал представитель Управления.

"Я чувствую, что пагубный эффект, который фильтры оказывают на пользователей социальных сетей, наконец серьезно воспринят, и это огромный шаг в правильном направлении в отношении того, как использовать фильтры, и как рекламировать косметику в Интернете", – сказала Поллари.

[ + – ] Саша Поллари (правая часть фото отфильтрована)

Она добавила, что на протяжении долгого времени получала сообщения от женщин, которые изо всех сил пытались соответствовать стандартам красоты в реальной жизни, которые они видят в Интернете.

"Теперь я могу помочь изменить то, как эти женщины видят себя в зеркале, и это потрясающе", – сказала она.

[ + – ] Маша Поллари часто публикует фото в соцсетях не используя фильтры

20-летняя Молли Натт следила за кампанией #FilterDrop и положительно восприняла это решение, добавив, что большая часть ее жизни "вращалась вокруг фильтров".

"Фильтры с такими именами, как "Красотка", с голубыми глазами, большими губами и меньшим носом, просто подразумевают, как вы должны выглядеть, но не каждый так будет выглядеть", – сказала она.

[ + – ] Молли Натт

"Если раньше в большинстве случаев я не могла выйти из дома, не накрасившись, но теперь мне все равно … Саша заставила меня чувствовать себя более непринужденно и тем, кто я есть", – добавила Молли Натт.

Модель Рахи Чадда, у которого более 900 тысяч подписчиков в Instagram, сказал, что он "полностью согласен" с постановлением, но обеспокоен тем, как оно будет контролироваться.

"Принятие этого постановления – шаг в правильном направлении", – сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что необходимо более четкое определение, что считать фильтрами.

"Когда мы говорим о фильтрах, мы говорим об освещении, спецэффектах, макияже перед продвижением продукта … таким образом, большинство изображений в социальных сетях будут естественным образом отфильтрованы", – сказал Чадда.

"Им нужно будет намного яснее понимать, что они подразумевают под фильтром и где мы проводим черту", – добавил он.

[ + – ] Рахи Чадда

Паллари сказала, что когда начинала свою кампанию, хотела бы увидеть три результата: побудить как можно больше женщин не зависеть от фильтров, добиться, чтобы влиятельных лица и знаменитости указывали в соцсетях, что использовали фильтр при продвижении косметики, и чтобы фильтров не было в Instagram.

Двух своих целей, она достигла, теперь основные усилия будут направлены на удаление фильтров из Instagram.

Напомним, в Британии запретят рекламные акции формата "купи один – получи второй бесплатно" для еды с высоким содержанием жира, сахара или соли, а также бесплатно доливать сладкие безалкогольные напитки в ресторанах, начиная с апреля 2022 года. Это станет последним этапом плана правительства по борьбе с ожирением и улучшению здоровья нации.