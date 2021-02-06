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В Британии блогерам запретили использовать "бьюти-фильтры"

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Великобритания, Фильтр, Косметика, Реклама, Istagram
Фото: ВВС | Саша Паллари (справа отфильрованное фото)

Пока этот запрет касается только рекламы косметических брендов.

28-летняя Саша Паллари из британского Бристоля, ставшая инициатором кампании #FilterDrop (Брось фильтры), призывающей не публиковать отфильтрованные фотографии в соцсетях, добилась того, что Управление по стандартам в области рекламы запретило использовать фильтры в рекламе косметики.

Об этом пишет ВВС.

Саша Паллари встретила эту новость словами, что она "на седьмом небе от счастья".

Управление по стандартам в области рекламы заявило, что отфильтрованный контент о красоте в соцсетях может вводить в заблуждение.

Использование фильтров в социальных сетях – широко обсуждаемый вопрос, привлекающий внимание знаменитостей и влиятельных лиц в социальных сетях.

В постановлении говорится , что бренды, влиятельные лица и знаменитости не должны применять фильтры к фотографиям, рекламирующим косметические товары, если фильтры могут преувеличивать эффект.

Теперь, реклама, нарушающая эти правила, будет удалена и запрещена к повторному показу.

"Мы также тесно сотрудничаем с платформами социальных сетей, которые могут и будут обеспечивать выполнение наших постановлений в тех случаях, если рекламодатель не желает или этого делать", – сказал представитель Управления.

"Я чувствую, что пагубный эффект, который фильтры оказывают на пользователей социальных сетей, наконец серьезно воспринят, и это огромный шаг в правильном направлении в отношении того, как использовать фильтры, и как рекламировать косметику в Интернете", – сказала Поллари.

Великобритания, Фильтр, Косметика, Реклама, Istagram
Саша Поллари (правая часть фото отфильтрована)

Она добавила, что на протяжении долгого времени получала сообщения от женщин, которые изо всех сил пытались соответствовать стандартам красоты в реальной жизни, которые они видят в Интернете.

"Теперь я могу помочь изменить то, как эти женщины видят себя в зеркале, и это потрясающе", – сказала она.

Великобритания, Фильтр, Косметика, Реклама, Istagram
Маша Поллари часто публикует фото в соцсетях не используя фильтры

20-летняя Молли Натт следила за кампанией #FilterDrop и положительно восприняла это решение, добавив, что большая часть ее жизни "вращалась вокруг фильтров".

"Фильтры с такими именами, как "Красотка", с голубыми глазами, большими губами и меньшим носом, просто подразумевают, как вы должны выглядеть, но не каждый так будет выглядеть", – сказала она.

Великобритания, Фильтр, Косметика, Реклама, Istagram
Молли Натт

"Если раньше в большинстве случаев я не могла выйти из дома, не накрасившись, но теперь мне все равно … Саша заставила меня чувствовать себя более непринужденно и тем, кто я есть", – добавила Молли Натт.

Модель Рахи Чадда, у которого более 900 тысяч подписчиков в Instagram, сказал, что он "полностью согласен" с постановлением, но обеспокоен тем, как оно будет контролироваться.

"Принятие этого постановления – шаг в правильном направлении", – сказал он.

 Вместе с тем, он отметил, что необходимо более четкое определение, что считать фильтрами.

"Когда мы говорим о фильтрах, мы говорим об освещении, спецэффектах, макияже перед продвижением продукта … таким образом, большинство изображений в социальных сетях будут естественным образом отфильтрованы", – сказал Чадда.

"Им нужно будет намного яснее понимать, что они подразумевают под фильтром и где мы проводим черту", – добавил он.

Великобритания, Фильтр, Косметика, Реклама, Istagram
Рахи Чадда

Паллари сказала, что когда начинала свою кампанию, хотела бы увидеть три результата: побудить как можно больше женщин не зависеть от фильтров, добиться, чтобы влиятельных лица и знаменитости указывали в соцсетях, что использовали фильтр при продвижении косметики, и чтобы фильтров не было в Instagram.

Двух своих целей, она достигла, теперь основные усилия будут направлены на удаление фильтров из Instagram.

Напомним, в Британии запретят рекламные акции формата "купи один – получи второй бесплатно" для еды с высоким содержанием жира, сахара или соли, а также бесплатно доливать сладкие безалкогольные напитки в ресторанах, начиная с апреля 2022 года. Это станет последним этапом плана правительства по борьбе с ожирением и улучшению здоровья нации.