У Великий Британії блогерам заборонили використовувати "б'юті-фільтри"

Поки ця заборона стосується тільки реклами косметичних брендів.

28-річна Саша Палларi з британського Брістоля, що стала ініціатором кампанії #FilterDrop (Кинь фільтри), що закликає не публікувати відфільтровані фотографії в соцмережах, домоглася того, що Управління по стандартам в галузі реклами заборонило використовувати фільтри в рекламі косметики.

Про це пише ВВС.

Саша Палларi зустріла цю новину словами, що вона "на сьомому небі від щастя".

Управління по стандартам в галузі реклами заявило, що відфільтрований контент про красу в соцмережах може вводити в оману.

У постанові йдеться, що бренди, впливові особи не повинні застосовувати фільтри до фотографій, які рекламують косметичні товари, якщо фільтри можуть перебільшувати ефект.

Тепер, реклама, що порушує ці правила, буде видалена і заборонена до повторного показу.

"Ми також тісно співпрацюємо з платформами соціальних мереж, які можуть і будуть забезпечувати виконання наших постанов в тих випадках, якщо рекламодавець не бажає цього робити", — сказав представник Управління.

"Я відчуваю, що згубний ефект, який фільтри надають користувачам соціальних мереж, нарешті серйозно сприйнятий, і це величезний крок у правильному напрямку щодо того, як використовувати фільтри, і як рекламувати косметику в Інтернеті", — сказала Поллар.

[ + – ] Саша Поллар (права частина фото відфільтрована)

Вона додала, що протягом довгого часу отримувала повідомлення від жінок, які з усіх сил намагалися відповідати стандартам краси в реальному житті, які вони бачать в Інтернеті.

"Тепер я можу допомогти змінити те, як ці жінки бачать себе в дзеркалі, і це приголомшливо", — сказала вона.

[ + – ] Маша Поллар часто публікує фото в соцмережах не використовуючи фільтри

20-річна Моллі Натт стежила за кампанією #FilterDrop і позитивно сприйняла це рішення, додавши, що велика частина її життя "оберталася навколо фільтрів".

"Фільтри з такими іменами, як" Красуня ", з блакитними очима, великими губами і меншим носом, просто мають на увазі, як ви повинні виглядати, але не кожен так буде виглядати", — сказала вона.

[ + – ] Моллі Натт

"Якщо раніше в більшості випадків я не могла вийти з дому, не нафарбувавшись, то тепер мені все одно … Саша змусила мене відчувати себе більш невимушено і тим, хто я є", — додала Моллі Натт.

Модель Рахи Чадд, у якого понад 900 тисяч передплатників в Instagram, сказав, що він "повністю згоден" з постановою, але стурбований тим, як воно буде контролюватися.

"Ухвалення цієї постанови — крок у правильному напрямку", — сказав він.

Разом з тим, він зазначив, що необхідно більш чітке визначення, що вважати фільтрами.

"Коли ми говоримо про фільтри, ми говоримо про висвітлення, спецефектах, макіяжі перед просуванням продукту … таким чином, більшість зображень в соціальних мережах будуть природним чином відфільтровані", — сказав Чадд.

"Їм потрібно буде набагато ясніше розуміти, що вони мають на увазі під фільтром і де ми проводимо межу", — додав він.

[ + – ] Рахи Чадд

Саша Палларi сказала, що коли починала свою кампанію, хотіла б побачити три результати: спонукати якомога більше жінок не залежати від фільтрів, домогтися, щоб впливовi особи і знаменитості вказували в соцмережах, що використовували фільтр при просуванні косметики, і щоб фільтрів не було в Instagram .

Двох своїх цілей, вона досягла, тепер основні зусилля будуть спрямовані на видалення фільтрів з Instagram.

Нагадаємо, в Британії заборонять рекламні акції формату "купи один — отримай другий безкоштовно" для їжі з високим вмістом жиру, цукру або солі, а також безкоштовно доливати солодкі безалкогольні напої в ресторанах, починаючи з квітня 2022 року. Це стане останнім етапом плану уряду по боротьбі з ожирінням і поліпшенню здоровʼя нації.