Спасатели ищут группу альпинистов, которые пропали на второй по высоте горе в мире

Для поисков пытавшихся покорить пик К2 в Пакистане альпинистов задействовали армейский вертолет.

Трое альпинистов — Джон Снорри из Исландии, Хуан Пабло Мор из Чили и Мухаммед Али Садпара из Пакистана — в пятницу, 5 февраля, потеряли связь с их лагерем. Они пытались покорить гималайский пик К2 (также известный как Чогори или Дапсанг), вторую по высоте горную вершину в мире. Об этом рассказывает издание The Guardian со ссылкой на Каррара Хайдери, секретаря Альпийского клуба Пакистана.

Представитель альпийского клуба сообщил, что поиски пропавших начались в субботу, 6 февраля.

"Лагерь не получал сигналов от Садпара и его иностранных спутников после 8000 метров… Идут поиски и давайте помолимся за их благополучное возвращение домой", — сказал Хайдери.

МИД Пакистана сообщил, что в телефонном разговоре пакистанский министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заверил своего исландского коллегу Гудлаугура Тора Тордарсона в том, что они сделают все необходимое для поисков пропавших без вести альпинистов. В операции уже задействовали армейский вертолет.

Менеджер экспедиции Чханг Дава Шерпа рассказал изданию AFP о том, что трекеры альпинистов перестали отвечать.

"Ни один из GPS-трекеров, похоже, не работает. Вертолеты, к сожалению, не могут ничего отследить, и состояние в горах и даже в лагере ухудшается", — сообщил он.

За день до этого стало известно о смерти на пике К2 болгарского альпиниста.

Отмечается, что Эверест на 237 метров выше, чем пик К2. Однако К2 расположен намного севернее, из-за чего подвержен худшим погодным условиям. Эксперты по альпинизму отмечают, что восхождение на пик зимой особенно опасно из-за того, что погода может быть непредсказуемой и меняться достаточно быстро. Ветер на К2 может дуть со скоростью более 200 км/ч, а температура опускается до -60 градусов по Цельсию.

Напомним, в 2008 году 11 альпинистов погибли пытаясь взобраться на пик К2. Причиной трагедии стала сошедшая ледяная лавина.