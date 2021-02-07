Рятувальники шукають групу альпіністів, які зникли на другій по висоті горі в світі

Для пошуків альпіністів, які намаглися підкорити пік К2 в Пакистані, задіяли армійський гелікоптер.

Троє альпіністів — Джон Сноррі з Ісландії, Хуан Пабло Мор з Чилі та Мухаммед Алі Садпара з Пакистану — в пʼятницю, 5 лютого, втратили звʼязок з їхньім табором. Вони намагалися підкорити гімалайський пік К2 (також відомий як Чогорі або Дапсанг), другу за висотою гірську вершину в світі. Про це розповідає видання The Guardian з посиланням на Каррара Хайдер, секретаря Альпійського клубу Пакистану.

Представник альпійського клубу повідомив, що пошуки зниклих почалися в суботу, 6 лютого.

"Табір не отримував сигналів від Садпара і його іноземних супутників після 8000 метрів… Йдуть пошуки і давайте помолимося за їх благополучне повернення додому", — сказав Хайдер.

МЗС Пакистану повідомив, що під час телефонної розмови пакистанський міністр закордонних справ Шах Махмуд Куреши запевнив свого ісландського колегу Гудлаугура Тора Тордарсона в тому, що вони зроблять все необхідне для того, щоб знайти зниклих без вісти альпіністів. В операції вже задіяли армійський вертоліт.

Менеджер експедиції Чханг Дава Шерпа розповів виданню AFP про те, що трекери альпіністів перестали відповідати.

"Жоден з GPS-трекерів, схоже, не працює. Гелікоптери, на жаль, не можуть нічого відстежити, і ситуация в горах і навіть в таборі погіршується", — повідомив він.

За день до цього стало відомо про смерть на піку К2 болгарського альпініста.

Відзначається, що Еверест на 237 метрів вище, ніж пік К2. Однак К2 розташований набагато північніше, через що погодні умови там гірші. Експерти з альпінізму відзначають, що сходження на пік взимку є особливо небезпечним через те, що погода може бути непередбачуваною і змінюватися досить швидко. Вітер на К2 може дути зі швидкістю понад 200 км/год, а температура опускається до -60 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, в 2008 році 11 альпіністів загинули намагаючись піднятися на пік К2. Причиною трагедії стало сходження крижаної лавини.