Россиянка в магазине вместо маски надела на лицо трусы (видео)

От бесплатной защитной маски женщина отказалась

В городе Королеве (Московская область, РФ) в одном из заведений быстрого питания KFC женщину отказались обслуживать из-за того, что та пришла без защитной маски.

Как пишет Mash, покупательница не растерялась и надела на лицо трусики, достав их из сумочки.

Примечательно, что сотрудник KFC предложили женщине бесплатную маску, однако та от нее отказалась.

На кадрах видео с камер наблюдения видно, как женщина у кассы извлекает трусы из сумки и накладывает их на свое лицо. После этого настойчивой покупательнице удалось заказать крылья, бургер и пиво.

[ + – ] Клиентка KFC

Ранее мы писали, что американский магнат Джон Макафи был арестован за то, что надел на лицо женские трусы вместо маски.

Также сообщалось, что в одном из отделений "Новой почты" женщина в ответ на замечание надела на голову собственное нижнее белье.

Фокус писал, что болельщики футбольного клуба "Сампдория" в порыве ликования раздели догола хавбека Сапонара после того, как он на 99-й минуте матча сравнял счет, и тем самым спас свою команду от поражения в матче с "Лацио".