Росіянка в магазині замість маски одягла на обличчя труси (відео)

Від безкоштовної захисної маски жінка відмовилася.

У місті Корольові (Московська область, РФ) в одному із закладів швидкого харчування KFC жінку відмовилися обслуговувати через те, що вона прийшла без захисної маски.

Як пише Mash, покупниця не розгубилася та одягла на обличчя трусики, діставши їх із сумочки.

Варто зауважити, що співробітники KFC запропонували жінці безкоштовну маску, проте та від неї відмовилася.

На кадрах відео з камер спостереження видно, як жінка біля каси витягує труси із сумки і накладає їх на своє обличчя. Після цього наполегливій покупниці вдалося замовити крила, бургер і пиво.

[ + – ] клієнтка KFC

Раніше ми писали, що американський магнат Джон Макафі був заарештований за те, що одягнув на обличчя жіночі труси замість маски.

Також повідомлялося, що в одному з відділень "Нової пошти" жінка у відповідь на зауваження одягла на голову власну спідню білизну.

Фокус писав, що вболівальники футбольного клубу "Сампдорія" в пориві радості роздягли догола хавбека Сапонара після того, як він на 99-й хвилині матчу зрівняв рахунок, і тим самим врятував свою команду від поразки в матчі з "Лаціо".