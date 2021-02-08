В Санкт-Петербурге оштрафовали глухонемого за выкрикивание "Свободу Навальному"

Адвокаты оштрафованного Евгения Агафонова намерены обжаловать решение суда.

Красносельский суд Петербурга 6 февраля оштрафовал на 5 тысяч рублей Евгения Агафонова, который имеет третью группу инвалидности. Несмотря на то, что Евгений глухонемой, суд решил, что мужчина выкрикивал лозунги во время акций протестов в поддержку Навального. Об этом сообщает "Открытые медия".

Адвокаты Евгения заявили, что решение несправедливо и они его обжалуют. Агафонова оштрафовали за участие в несанкционированном собрании. В рапорте майора полиции Руденкова было указано: "Агафонов в составе группы не менее 300 человек, добровольно участвовал в проведении несанкционированного митинга, переходящего в шествие, в поддержку Алексея Навального. При этом совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги следующего содержания: "Свободу Навальному", "Мы здесь власть", "Перемен", "Долой царя", "Свободу политзаключённым".

Адвокаты же отмечают, что мужчина не знал о проведении митинга, и по Невскому проспекту шел в магазин "Мир искусства". Агафонову нужны были материалы для работы. Сперва он пытался пройти мимо оцепления мимо Конституционного суда на Сенатской площади, но его не пустили. После этого он пошел по направлению к Исаакиевскому собору, где ОМОН начал всех без разбору задерживать. В том числе задержали и Евгения Агафонова.

"Я в легком шоке, Кафка отдыхает. Как при наличии такого документа суд может выносить такие постановления", — сетует адвокат Агафонова Локтев. На суде были показаны документы об инвалидности, пенсионное удостоверение, а также фотографии дизайнпроектов, которые создавал Евгений Агафонов. Однако их оказалось недостаточно для прекращения административного дела.

Сообщается, что у пенсионера нет постоянного источника дохода и семья перебивается подработками.

Напомним, 2 февраля в России было задержано более 1400 участников акций протестов в поддержку Алексея Навального.