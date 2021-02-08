У Санкт-Петербурзі оштрафували глухонімого за вигукування "Свободу Навальному"

Адвокати оштрафованого Євгена Агафонова мають намір оскаржити рішення суду.

Красносельський суд Петербурга 6 лютого оштрафував на 5 тисяч рублів Євгена Агафонова, який має третю групу інвалідності. Незважаючи на те, що Євген глухонімий, суд вирішив, що чоловік викрикував гасла під час акцій протестів на підтримку Навального. Про це повідомляє "Відкриті медіа".

Адвокати Євгена заявили, що рішення несправедливе і вони його оскаржать. Агафонова оштрафували за участь у несанкціонованому зібранні. У рапорті майора поліції Руденкова було зазначено: "Агафонов у складі групи не менше 300 осіб, добровільно брав участь у проведенні несанкціонованого мітингу, що переходить у ходу на підтримку Олексія Навального. При цьому разом з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла такого змісту: "Свободу Навальному", "Ми тут влада", "Змін", "Геть царя ", "Свободу політв'язням".

Адвокати ж зазначають, що чоловік не знав про проведення мітингу, і по Невському проспекту йшов у магазин "Світ мистецтва". Агафонову потрібні були матеріали для роботи. Спершу він намагався пройти повз оточення біля Конституційного суду на Сенатській площі, але його не пустили. Після цього він пішов у напрямку до Ісаакіївського собору, де ОМОН почав усіх без розбору затримувати. У тому числі затримали і Євгена Агафонова.

"Я злегка шокований, Кафка відпочиває. Як за наявності такого документа суд може виносити такі постанови", — нарікає адвокат Агафонова Локтєв. На суді були показані документи про інвалідність, пенсійне посвідчення, а також фотографії дизайн-проектів, які створював Євген Агафонов. Однак їх виявилося недостатньо для припинення адміністративної справи.

Повідомляється, що в пенсіонера немає постійного джерела доходу і сім'я перебивається підробітками.

Нагадаємо: 2 лютого в Росії було затримано понад 1400 учасників акцій протестів на підтримку Олексія Навального.