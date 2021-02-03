Протесты в России 2 февраля: более 1400 задержанных

Люди вышли на улицы после решения суда заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

Вечером и ночью 2 февраля в России были задержаны 1406 человек, сообщило "ОВД-Инфо". При этом 1145 человек задержали в Москве, из них 350 – у здания суда, где рассматривали дело Навального. В Санкт-Петербурге задержаны 229 человек. Люди задержаны в Ижевске, Омске, Челябинске, Кирове и других городах.

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Акции протеста начались вечером 2 февраля после решения суда заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше".

Власть к протестам подготовилась заранее: на центральных улицах и площадях поставили заграждения и прислали усиление.

Полицейские задерживали не только участников акций, но и журналистов, несмотря на то, что они были с пресс-картами и в жилетах с надписью "пресса".

[ + – ] Фото: РБК

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока (3,5 года) на реальный. Ведомство обвиняло оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. Навальный с обвинениями не согласен и связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями. С учетом времени, которое политик провел под домашним арестом, срок составит 2 года 8 месяцев.

Речь Навального во время этого заседания превратилась в очередной призыв к гражданам РФ выходить на массовые демонстрации.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел. Журналист Юрий Дудь высказал уважение тем, кто вышел на акции протеста в России 31 января.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, заменив его условный срок тюремным заключением", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен