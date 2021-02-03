Протести в Росії 2 лютого: понад 1 400 затриманих

Люди вийшли на вулиці після рішення суду замінити умовний термін опозиціонеру Олексію Навальному на реальний.

Увечері та вночі 2 лютого в Росії були затримані 1 406 осіб, повідомило "ОВС-Інфо". При цьому 1 145 осіб затримали в Москві, із них 350 — у будівлі суду, де розглядали справу Навального. У Санкт-Петербурзі затримано 229 осіб. Люди затримані в Іжевську, Омську, Челябінську, Кірові та інших містах.

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Акції протесту почалися увечері 2 лютого після рішення суду замінити умовний термін опозиціонеру Олексію Навальному на реальний у справі "Ів Роше".

Влада до протестів підготувалася заздалегідь: на центральних вулицях і площах поставила загородження та надіслала підкріплення.

Поліцейські затримували не лише учасників акцій, а й журналістів, незважаючи на те, що вони були з прес-картами і в жилетах із написом "преса".

[ + – ] Фото: РБК

2 лютого Симоновський суд Москви задовольнив клопотання ФСВП про заміну Навальному умовного терміну (3,5 року) на реальний. Відомство звинувачувало опозиціонера в порушенні умов випробувального терміну. Навальний зі звинуваченнями не згодний і повʼязує переслідування зі своєю політичною діяльністю та розслідуваннями. З урахуванням часу, який політик провів під домашнім арештом, термін складе 2 роки 8 місяців.

Промова Навального під час цього засідання перетворилася на черговий заклик до громадян РФ виходити на масові демонстрації.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Одразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці та влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин із початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4 000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Журналіст Юрій Дудь висловив повагу тим, хто вийшов на акції протесту в Росії 31 січня.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані рішенням російської влади засудити опозиціонера Олексія Навального до двох років і восьми місяців позбавлення волі, замінивши його умовний термін тюремним увʼязненням", — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен