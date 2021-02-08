Иранский спикер не встретился с Путиным из-за требования пройти 15-дневный карантин, - СМИ

Предложение Ирана пройти тест на коронавирус в тегеранском аэропорту было отброшено российской стороной.

Председатель меджлиса Ирана Мохаммед Галибаф не встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего первого трехдневного визита в Москву, который начался в воскресенье, 7 февраля.

Как пишет издание Hamshahri, российские власти потребовали от Галибафа по прибытию в Россию пройти 15-дневный карантин, чтобы такая встреча состоялась.

Предложение Ирана о том, чтобы Галибаф сдал тест на коронавирус в тегеранском аэропорту, было отброшено российской стороной. Иранский представитель был вынужден отменить встречу, отказавшись выполнять условие россиян.

Отмечается, что в октябре прошлого года Галибаф сдал положительный тест на COVID-19.

Агентство ТАСС сообщило, что вместо встречи Галибаф передал председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину послание для президента России Владимира Путина от духовного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как передает Mehr News, первый визит Галибафа в Москву демонстрирует, что Россия придает большое значение отношениям с Ираном.

"Приглашение иранского спикера посетить Москву открывает новую страницу в отношениях двух стран в сфере безопасности, а также в области политического, культурного и экономического сотрудничества", – говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден в недавнем интервью телеканалу CBS заявил, что Соединённые Штаты не будут отменять санкции в отношении Ирана, чтобы вернуть его за стол переговоров по соглашению по ядерной программе Тегерана.

Как сообщают российские СМИ, по итогам встречи с Галибафом спикер российской Госдумы Вячеслав Володин отметил особые отношения Москвы и Тегерана, раскритиковав позицию США.

"Мы считаем, что нельзя использовать двойные стандарты и сообща боремся с этим, видим, какой вред наносят санкции и торговые войны", – сказал Володин

Иранские аналитики расценили действия российских властей по отношению Галибафу, как неуважение к самому Али Хаменеи, что происходит в сложный момент, когда Иран пытается оказать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы он отменил санкции и вернулся к ядерному соглашению 2015 года.

Напомним, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что при новом президенте Соединенные Штаты должны признать прошлые ошибки и вернуться к выполнению прежних соглашений по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.