Іранський спікер не зустрівся з Путіним через вимогу пройти 15-денний карантин, — ЗМІ

Пропозиція Ірану пройти тест на коронавірус у тегеранському аеропорту була відкинута російською стороною.

Голова меджлісу Ірану Мохаммед Галібаф не зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час свого першого триденного візиту в Москву, який почався в неділю, 7 лютого.

Як пише видання Hamshahri, російська влада вимагала від Галібафа після прибуття до Росії пройти 15-денний карантин, щоб така зустріч відбулася.

Пропозиція Ірану, щоб Галібаф здав тест на коронавірус у тегеранському аеропорту, була відкинута російською стороною. Іранський представник був змушений скасувати зустріч, відмовившись виконувати умову росіян.

Зазначається, що в жовтні минулого року Галібаф здав позитивний тест на COVID-19.

Агентство ТАСС повідомило, що замість зустрічі Галібаф передав голові Держдуми РФ В'ячеславу Володіну послання для президента Росії Володимира Путіна від духовного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Як передає Mehr News, перший візит Галібафа в Москву демонструє, що Росія надає великого значення відносинам з Іраном.

"Запрошення іранського спікера відвідати Москву відкриває нову сторінку у відносинах двох країн у сфері безпеки, а також у галузі політичного, культурного та економічного співробітництва", — йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден у нещодавньому інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що Сполучені Штати не будуть скасовувати санкції проти Ірану, щоб повернути його за стіл переговорів щодо угоди про ядерну програму Тегерана.

Як повідомляють російські ЗМІ, за підсумками зустрічі з Галібафом спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін зазначив особливі відносини Москви й Тегерана, розкритикувавши позицію США.

"Ми вважаємо, що не можна використовувати подвійні стандарти і спільно боремося із цим, бачимо, якої шкоди завдають санкції та торгові війни", — сказав Володін

Іранські аналітики розцінили дії російської влади щодо Галібафа, як неповагу до самого Алі Хаменеї, що відбувається в складний момент, коли Іран намагається чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб він скасував санкції та повернувся до ядерної угоди 2015 року.

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Роухані заявив, що при новому президенті Сполучені Штати повинні визнати минулі помилки і повернутися до виконання колишніх угод щодо врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми.