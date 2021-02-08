Сербская мафия под видом ультрас готовила покушение на президента Вучича

Злоумышленники действовали под видом группировки фанатов футбольного клуба "Партизан".

Начальник управления сербской криминальной полиции Богдан Пушич сообщил, что мафия готовила покушение на президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает местное издание Pink.

По его словам, нападение готовилось в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января.

Местные силовики получили информацию о подготовке покушения, и меры безопасности были усилены. Их во время мероприятия обеспечивали 850 спецназовцев.

Злоумышленники действовали под видом группировки фанатов футбольного клуба "Партизан". Правоохранители 4 февраля в Белграде задержали 17 членов группы в ходе спецоперации.

По данным МВД, в квартирах, которые принадлежат группировке, найдены две снайперские винтовки. Задержанных обвиняют в убийствах, похищениях, вымогательстве и торговле наркотиками. При этом окончательно подтвержденных данных о причастности задержанных к покушению на Вучича пока не поступало. На данный момент идет следствие.

Напомним, бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Сейчас Ванецян возглавляет оппозиционную партию "Родина" и участвует в протестах с требованием отставки премьер-министра.