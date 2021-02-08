Сербська мафія під виглядом ультрас готувала замах на президента Вучича

Зловмисники діяли під виглядом угруповання фанатів футбольного клубу "Партизан".

Начальник управління сербської кримінальної поліції Богдан Пушич повідомив, що мафія готувала замах на президента країни Александара Вучича. Про це повідомляє місцеве видання Pink.

За його словами, напад готувався в день відкриття пам'ятника засновнику середньовічної сербської держави Стефану Немані в Белграді 27 січня.

Місцеві силовики отримали інформацію про підготовку замаху, і заходи безпеки були посилені. Їх під час заходу забезпечували 850 спецпризначенців.

Зловмисники діяли під виглядом угруповання фанатів футбольного клубу "Партизан". Правоохоронці 4 лютого в Белграді затримали 17 членів групи в ході спецоперації.

За даними МВС, у квартирах, які належать угрупованню, знайдені дві снайперські гвинтівки. Затриманих звинувачують у вбивствах, викраденнях, вимаганні і торгівлі наркотиками. При цьому остаточно підтверджених даних про причетність затриманих до замаху на Вучича поки не надходило. Наразі триває слідство.

Нагадаємо: колишнього голову Служби національної безпеки Вірменії Артура Ванецяна затримали за підозрою в підготовці вбивства прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Наразі Ванецян очолює опозиційну партію "Батьківщина" і бере участь у протестах з вимогою відставки прем'єр-міністра.