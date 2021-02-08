Сторонница BLM в США перед убийством усыновленной дочери написала о "привилегиях белых детей", - СМИ

Женщина написала, что в реальном мире к ее темнокожим и белокожим детям относятся по-разному.

Обвиняемая в убийстве усыновленной 3-летней дочери жительница штата Южная Каролина Ариэль Робинсон перед совершением предполагаемого преступления написала в Twitter о том, что к ее детям разных цветов кожи вне дома относятся по-разному. Об этом сообщает лояльное к предыдущему президенту США Дональду Трампу издание FoxNews.

"В моем доме с моими черными детьми обращаются так же, как с моими белыми детьми, а с моими белыми детьми обращаются так же, как с моими черными детьми. Жалко, что когда они выходят в реальный мир, этого не происходит", — написала предполагаемая убийца 7 января, добавив к публикации хештег Black Lives Matter.

Робинсон отметила, что ей не приходится беспокоиться о ее белых сыновьях, что ее радует. Однако у нее есть серьезные опасения касательно ее черных сыновей.

"Пока это не будет исправлено — мы не те США, которыми можем быть. Справедливость, честность и равенство для всех!", — написала она.

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"Жалко, что как гордая мама четырех прекрасных мальчиков, я не могу защитить их от реальности и зла этого мира, когда они покинут дом. Однако я буду бороться и использовать свой голос, чтобы изменить ситуацию. Я мама-медведь, и я сделаю все, чтобы защитить своих детей и сделать так, чтобы их будущее было ярким", — написала предполагаемая убийца трехлетней дочери.

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Трехлетняя Виктория Роуз Смит, усыновленная ночь Робинсон, умерла в январе 2021 года. Согласно медицинскому обследованию, она умерла от полученных во время побоев травм. Полиция предполагает, что избивали дочь именно родители.

19 января полиция обвинила 29-летнюю учительницу и ее 34-летнего мужа Джерри Робинсона, победителя конкурса Food Network "Худшие повара в Америке", в убийстве ребенка. Санкция за это преступление — до 20 лет лишения свободы.

Расследование инцидента продолжается.

Совет по образованию штата Южная Каролина временно отстранил Ариэль Робинсон от занятий и приостановил действие ее сертификата преподавателя.

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Напомним, движение Black Lives Matter возникло как реакция на инцидент, произошедший 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. При задержании афроамериканца Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин задушил его коленом. При этом умерший повторял, что не может дышать. Часть американцев увидели в этом очередное проявление дискриминации, что вылилось в массовые протесты по всей стране.