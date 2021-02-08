Прихильниця BLM у США перед вбивством усиновленої дочки написала про "привілеї білих дітей", — ЗМІ

Жінка написала, що в реальному світі до її темношкірих і білошкірих дітей ставляться по-різному.

Обвинувачена в убивстві усиновленої 3-річної доньки мешканка штату Південна Кароліна Аріель Робінсон перед вчиненням передбачуваного злочину написала у Twitter про те, що до її дітей різних кольорів шкіри поза домом ставляться по-різному. Про це повідомляє лояльне до попереднього президента США Дональда Трампа видання FoxNews.

"У моєму будинку з моїми чорними дітьми спілкуються так само, як з моїми білими дітьми, а з моїми білими дітьми спілкуються так само, як з моїми чорними дітьми. Шкода, що коли вони виходять у реальний світ, цього не відбувається", — написала передбачувана вбивця 7 січня, додавши до публікації хештег Black Lives Matter.

Робінсон відзначила, що їй не доводиться турбуватися про її білих синів, що її радує. Однак у неї є серйозні побоювання щодо її чорних синів.

"Поки це не буде виправлено — ми не ті США, якими можемо бути. Справедливість, чесність і рівність для всіх!", — написала вона.

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"Шкода, що як горда мама чотирьох прекрасних хлопчиків, я не можу захистити їх від реальності і зла цього світу, коли вони покинуть будинок. Однак я буду боротися і використовувати свій голос, щоб змінити ситуацію. Я мама-ведмідь, і я зроблю все, щоб захистити своїх дітей і зробити так, щоб їхнє майбутнє було яскравим", — написала передбачувана вбивця трирічної дочки.

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Трирічна Вікторія Роуз Сміт, усиновлена дочка Робінсон, померла в січні 2021 року. Згідно з медичним обстеженням, вона померла від отриманих під час побоїв травм. Поліція припускає, що били дочку саме батьки.

19 січня поліція звинуватила 29-річну вчительку і її 34-річного чоловіка Джеррі Робінсона, переможця конкурсу Food Network "Найгірші кухарі в Америці", у вбивстві дитини. Санкція за цей злочин — до 20 років позбавлення волі.

Розслідування інциденту триває.

Рада з освіти штату Південна Кароліна тимчасово відсторонила Аріель Робінсон від занять і призупинила дію її сертифіката викладача.

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Нагадаємо: рух Black Lives Matter виник як реакція на інцидент, що стався 25 травня 2020 року в Міннеаполісі. При затриманні афроамериканця Джорджа Флойда поліцейський Дерек Шовін задушив його коліном. При цьому померлий повторював, що не може дихати. Частина американців побачили в цьому черговий прояв дискримінації, що вилилося в масові протести по всій країні.