Елизавета II лоббировала изменения в законопроекте, чтобы скрыть богатства, – The Guardian

Британская королева якобы скрыла пакет своих акций в одной из компаний, используя процедуру "королевского согласия" во время разработки законопроекта о финансовой прозрачности в 1970-х.

Королева Великобритании Елизавета II лоббировала изменение проекта закона о финансовой прозрачности, чтобы скрыть свои личные богатства. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы из Национального архива, которые попались изданию.

По данным СМИ, в 1970-х годах адвокат монарха оказывал давление на британских министров, дабы те изменили текст вышеупомянутого законопроекта таким образом, чтобы не придавать огласке сведения о пакете акций, которые принадлежали королеве. В итоге закон приняли вместе с положением, в соответствии с которым для компаний, акции которых принадлежат главам государства, делается исключение. В результате была создана подставная компания, которая скрывала пакет акций и инвестиции королевы как минимум до 2011 года.

Переговоры с британским правительством велись в рамках процедуры "королевского согласия" – парламент нуждается в согласии монарха на рассмотрении законопроекта, если он может затронуть привелегии и частные интересы королевской семьи.

Изданию BBC позже в Букингемском дворце сообщили, что "королевское согласие" является парламентской процедурой, где роль суверена несет исключительно формальный характер.

"Монарх дает его всегда, если об этом просит кабинет. Утверждение, будто суверен заблокировал принятие закона, попросту не соответствует действительности", – говорится в заявлении.

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