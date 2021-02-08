Єлизавета II лобіювала зміни у законопроекті, щоб приховати багатства, — The Guardian

Британська королева нібито приховала пакет своїх акцій в одній з компаній, використовуючи процедуру "королівської згоди" під час розробки законопроекту про фінансову прозорість у 1970-х.

Королева Великобританії Єлизавета II лобіювала зміну проекту закону про фінансову прозорість, щоб приховати свої особисті багатства. Про це пише The Guardian з посиланням на документи з Національного архіву, які трапилися виданню.

За даними ЗМІ, у 1970-х роках адвокат монарха тиснув на британських міністрів, щоб ті змінили текст вищезгаданого законопроекту таким чином, щоб не надавати розголосу відомості про пакет акцій, які належали королеві. В результаті закон прийняли разом з положенням, відповідно до якого для компаній, акції яких належать головам держави, робиться виняток. У результаті була створена підставна компанія, яка приховувала пакет акцій та інвестиції королеви принаймні до 2011 року.

Переговори з британським урядом велися в рамках процедури "королівської згоди" — парламент потребує згоди монарха на розгляді законопроекту, якщо він може торкнутися привілеїв та приватних інтересів королівської сім'ї.

Виданню BBC пізніше в Букінгемському палаці повідомили, що "королівська згода" є парламентською процедурою, де роль суверена несе виключно формальний характер.

"Монарх дає його завжди, якщо про це просить кабінет. Твердження, ніби суверен заблокував прийняття закону, просто не відповідає дійсності", — йдеться в заяві.

Як відомо, принцеса Діана, її коханий, син єгипетського мільярдера Доді аль-Файєд, і водій Анрі Поль загинули через зіткнення їхнього автомобіля з опорою тунелю в районі моста Альма в Парижі. Згідно з офіційною версією, на момент аварії водій був п'яний і серйозно перевищив швидкість, що і стало причиною ДТП.

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