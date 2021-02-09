У меня немало разногласий с Навальным, в том числе по оккупированному Крыму, – Каспаров

Российский оппозиционер и гроссмейстер заявил, что Россия не сможет стать полноценной демократией, пока Крым не вернется в Украину.

Российский оппозиционер, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что Россия не сможет стать полноценной демократией, пока Крым не вернется в Украину, и что в этом вопросе он расходится со многими российскими оппозиционерами, в том числе с Алексеем Навальным.

Об этом Каспаров написал в Facebook.

"У меня немало политических разногласий с Алексеем Навальным, и Крым – одна из самых болезненных точек. Моя позиция по Крыму достаточно радикально отличается от позиции большинства российских оппозиционеров. На мой взгляд, Россия не сможет стать полноценной демократией, избавиться от своего имперского прошлого, пока не будет кардинально решена крымская проблема, и Крым не вернется в Украину. Это моя позиция, и я не собираюсь ее ни на йоту менять", – написал Каспаров.

Он добавил, что несмотря на политические разногласия, он будет поддерживать Алексея Навального, так как он стал символом сопротивления путинскому режиму.

"Но сегодня говорить о разногласиях с Навальным было бы неверно, потому что он стал символом сопротивления путинскому режиму. И решение вернуться в страну после неудавшегося отравления ─ это акт героизма", – написал Каспаров.

Он отметил, что отношение к Навальному в Украине "скорее негативное", добавив, что не понимает украинских патриотов, "которые делают вид, что разницы между Путиным и Навальным не существует".

"Надо понимать, что при Путине вопрос Крыма не стоит. Как и вообще любой вопрос. Путин – диктатор, со всеми элементами фашистской идеологии. Но при гипотетическом Навальном и вообще при любых изменениях в России крымский вопрос вернется в повестку", – написал оппозиционер.

Каспаров также считает, что после смены власти Россия будет вынуждена по другому вести себя на международной арене, хотя и не уверен, что его позиция по Крыму будет преобладающей.

"Не факт, что моя точка зрения по Крыму окажется доминирующей, но то, что она будет обсуждаться, и Россия будет вынуждена вести себя по-другому на международной арене, дает надежду на то, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки", – написал Каспаров.

Отметим, Twitter признал официальным аккаунт МИД РФ в аннексированном Крыму.