У мене чимало розбіжностей з Навальний, у тому числі з окупованого Криму, — Каспаров

Російський опозиціонер і гросмейстер заявив, що Росія не зможе стати повноцінною демократією, поки Крим не повернеться в Україну.

Російський опозиціонер, колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров заявив, що Росія не зможе стати повноцінною демократією, поки Крим не повернеться в Україну, і що в цьому питанні він розходиться з багатьма російськими опозиціонерами, у тому числі з Олексієм Навальним.

Про це Каспаров написав у Facebook.

"У мене чимало політичних розбіжностей з Олексієм Навальним, і Крим — одна з найболючіших точок. Моя позиція з Криму досить радикально відрізняється від позиції більшості російських опозиціонерів. На мій погляд, Росія не зможе стати повноцінною демократією, позбутися від свого імперського минулого, поки кардинально не буде вирішена кримська проблема, і Крим не повернеться в Україну. Це моя позиція, і я не збираюся її ні на йоту змінювати", — написав Каспаров.

Він додав, що незважаючи на політичні розбіжності, він буде підтримувати Олексія Навального, оскільки він став символом опору путінському режиму.

"Але сьогодні говорити про розбіжності з Навальним було б неправильно, тому що він став символом опору путінському режиму. І рішення повернутися в країну після невдалого отруєння ─ це акт героїзму", — написав Каспаров.

Він зазначив, що ставлення до Навального в Україні "скоріше негативне", додавши, що не розуміє українських патріотів, "які роблять вигляд, що різниці між Путіним і Навальним не існує".

"Треба розуміти, що за Путіна питання Криму не стоїть. Як і взагалі будь-яке питання. Путін — диктатор, з усіма елементами фашистської ідеології. Але за гіпотетичного Навального і взагалі за будь-яких змін у Росії кримське питання повернеться до порядку", — написав опозиціонер.

Каспаров також вважає, що після зміни влади Росія буде змушена по-іншому вести себе на міжнародній арені, хоча і не впевнений, що його позиція з Криму буде переважати.

"Не факт, що моя точка зору з Криму виявиться домінуючою, але те, що вона буде обговорюватися, і Росія буде змушена вести себе по-іншому на міжнародній арені, дає надію на те, що це питання зрушиться з мертвої точки", — написав Каспаров.

Зазначимо, що Twitter визнав офіційним акаунт МЗС РФ в окупованому Криму.