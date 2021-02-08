Twitter признал официальным аккаунт МИД РФ в аннексированном Крыму

Аккаунт был создан в 2015 году

Аккаунт Министерства иностранных дел РФ в аннексированном Крыму в Twitter признали официальным.

В воскресенье, 7 февраля, администрация социальной сети пометила аккаунт соответствующей галочкой.

Напомним, такая отметка ставится лишь на официальных и верифицированных страницах в Twitter.

[ + – ] "МИД РФ в Крыму" в Twitter

"Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей", – говорится в комментарии к отметке.

Сам аккаунт "МИД РФ в Крыму" появился в соцсети в марте 2015 года.

Ранее сообщалось, что на интерактивной карте, которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализниці", территория Автономной Республики Крым обозначена как "Южный федеральный округ России".

Позже компания-перевозчик "Укрзализныця" призвала авторов некоммерческого веб-проекта по созданию подробной бесплатной карты мира "OpenStreetMap" внести в свои карты коррективы.

Также мы писали, что 2 февраля Верховная Рада утвердила решение СНБО, предусматривающее введение санкций против Никарагуа за то, что это государство открыло в Крыму почетное консульство.

Фокус сообщал, что в России предложили засекретить инвесторов, открывающих бизнес в Крыму.