Twitter признал официальным аккаунт МИД РФ в аннексированном Крыму
Аккаунт был создан в 2015 году
Аккаунт Министерства иностранных дел РФ в аннексированном Крыму в Twitter признали официальным.
В воскресенье, 7 февраля, администрация социальной сети пометила аккаунт соответствующей галочкой.
Напомним, такая отметка ставится лишь на официальных и верифицированных страницах в Twitter.
"Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей", – говорится в комментарии к отметке.
Сам аккаунт "МИД РФ в Крыму" появился в соцсети в марте 2015 года.
Ранее сообщалось, что на интерактивной карте, которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализниці", территория Автономной Республики Крым обозначена как "Южный федеральный округ России".
Позже компания-перевозчик "Укрзализныця" призвала авторов некоммерческого веб-проекта по созданию подробной бесплатной карты мира "OpenStreetMap" внести в свои карты коррективы.
Также мы писали, что 2 февраля Верховная Рада утвердила решение СНБО, предусматривающее введение санкций против Никарагуа за то, что это государство открыло в Крыму почетное консульство.
Фокус сообщал, что в России предложили засекретить инвесторов, открывающих бизнес в Крыму.