Twitter визнав офіційним аккаунт МЗС РФ в анексованому Криму

Аккаунт був створений в 2015 році.

Аккаунт Міністерства закордонних справ РФ в анексованому Криму в Twitter визнали офіційним.

У неділю, 7 лютого, адміністрація соціальної мережі позначила аккаунт відповідною галочкою.

Нагадаємо, така відмітка ставиться лише на офіційних і верифікованих сторінках у Twitter.

[ + – ] "МЗС РФ у Криму" в Twitter

"Цей обліковий запис був перевірений, тому що він займає важливу позицію в категорії урядових, новинних, розважальних або інших спеціалізованих облікових записів", — йдеться в коментарі до позначки.

Сам аккаунт "МЗС РФ у Криму" з'явився в соцмережі в березні 2015 року.

Раніше повідомлялося, що на інтерактивній карті, яку використовує сайт Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці", територія Автономної Республіки Крим позначена як "Південний федеральний округ Росії".

Пізніше компанія-перевізник "Укрзалізниця" закликала авторів некомерційного веб-проекту зі створення докладної безкоштовної карти світу "OpenStreetMap" внести в свої карти корективи.

Також ми писали, що 2 лютого Верховна Рада затвердила рішення РНБОУ, яке передбачає введення санкцій проти Нікарагуа за те, що ця держава відкрила в Криму почесне консульство.

Фокус повідомляв, що в Росії запропонували засекретити інвесторів, які відкривають бізнес у Криму.