Россиянину из глаза достали шариковую ручку, которая прошла через весь мозг (фото)

Ручка прошла в миллиметре от ствола головного мозга и жизненно важных сосудов.

В Ростове-на-Дону из глаза 37-летнего мужчины извлекли ручку, которая вошла в мозг и прошла через всю полость черепа. Об этом сообщила пресс-служба городской больницы, куда доставили пациента.

По словам врачей, ручка только чудом не задела ствол головного мозга или важнейшие сосуды, пройдя всего в миллиметре от них.

Мужчина был доставлен в больницу ночью. Доктора диагностировали у него проникающее колотое ранение глазной орбиты и головного мозга. Бригада лучших нейрохирургов с использованием новейшего медоборудования сделала все возможное, чтобы достать из глаза пациента инородный предмет максимально осторожно. После хирургического вмешательства мужчине сделали контрольную КТ и перевели в реанимацию.

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Как именно ручка оказалась в голове у ростовчанина, история умалчивает.

Напомним, в США провели третью в мире пересадку лица и рук молодому парню, и впервые она прошла успешно. Несмотря на то, что она была сделана еще полгода назад, сотрудники департамента трансплантологии медицинского центра "Лангон" Нью-Йоркского университета рассказали о ней только сейчас. Пациент – Джо ДиМео, который попал в страшное ДТП, в результате которого практически потерял лицо и руки. Благодаря усилиям врачей, он получил новые руки и учится жить в новом облике.