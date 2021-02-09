Росіянину з ока дістали кулькову ручку, яка пройшла через весь мозок (фото)

Ручка пройшла в міліметрі від стовбура головного мозку і життєво важливих судин.

У Ростові-на-Дону з ока 37-річного чоловіка витягли ручку, яка увійшла в мозок і пройшла через всю порожнину черепа. Про це повідомила прес-служба міської лікарні, куди доставили пацієнта.

За словами лікарів, ручка тільки дивом не зачепила стовбур головного мозку чи найважливіші судини, пройшовши всього в міліметрі від них.

Чоловік був доставлений до лікарні вночі. Лікарі діагностували в нього проникаюче колоте поранення очної орбіти і головного мозку. Бригада кращих нейрохірургів з використанням новітнього медобладнання зробила все можливе, щоб дістати з ока пацієнта чужорідний предмет максимально обережно. Після хірургічного втручання чоловікові зробили контрольну КТ і перевели в реанімацію.

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Як саме ручка опинилася в голові в ростовчанина, історія замовчує.

Нагадаємо: у США провели третю у світі пересадку обличчя і рук молодому хлопцю, і вперше вона пройшла успішно. Незважаючи на те, що вона була зроблена ще півроку тому, співробітники департаменту трансплантології медичного центру "Лангон" Нью-Йоркського університету розповіли про неї тільки зараз. Пацієнт — Джо Дімі, який потрапив у страшну ДТП, у результаті якої практично втратив обличчя і руки. Завдяки зусиллям лікарів, він отримав нові руки і вчиться жити в новому вигляді.