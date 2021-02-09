Во Флориде хакер пытался отравить питьевую воду, взломав водоочистную станцию

Злоумышленник пытался увеличить содержание гидроксида натрия со 100 частиц на миллион до 11 100 частиц на миллион.

На станции по очистке воды в Олдсмаре произошел инцидент. Хакер получил удаленный доступ к компьютеру, который управляет системой очистки воды в городе с 15 000 жителями. Об этом сообщает BBC.

Полиция города Олдсмар на данный момент не задержала злоумышленника и не знает, взлом произошел с территории США или других стран. Но удаленный доступ к системе отчистки воды временно отключили.

Инцидент происходил в пятницу, но известно о нем стало лишь сейчас. В пятницу был получен удаленный доступ к системе управления очистки воды. Оператор станции не придал этому значения, думая, что это его начальник. Но позднее сотрудник станции заметил, что содержание гидроксида натрия увеличено с 100 на 1 млн до 11 100 на 1 млн частиц. Оператор сразу уменьшил его до нормы. После этого новых попыток не поступало.

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Шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери говорит: "Я не химик. Но я могу вам сказать, что я точно знаю, если вы добавите такое количество этого вещества в питьевую воду, то это не будет хорошо".

Гидроксид натрия, количество которого увеличил хакер, используется лишь в малых количествах. Он необходим для контроля кислотности в воде. Большое количество гидроксида натрия может вызвать раздражение кожи и глаз, а также приводить к выпадению волос. Если употребить воду с увеличенным количеством химиката, то можно повредить ротовую полость и желудок, а также получить тошноту, рвоту и диарею.

Напомним, Билл Гейтс назвал биотерроризм и изменение климата главными угрозами для жизни человечества.