У Флориді хакер намагався отруїти питну воду, зламавши водоочисну станцію

Зловмисник намагався збільшити вміст гідроксиду натрію з 100 частинок на мільйон до 11 100 частин на мільйон.

На станції з очищення води в Олдсмар стався інцидент. Хакер отримав віддалений доступ до комп'ютера, який управляє системою очищення води в місті з 15 000 жителями. Про це повідомляє BBC.

Поліція міста Олдсмар наразі не затримала зловмисника і не знає, злом стався з території США або інших країн. Але віддалений доступ до системи очищення води тимчасово відключили.

Інцидент відбувався в п'ятницю, але відомо про нього стало лише зараз. У п'ятницю був отриманий віддалений доступ до системи управління очищення води. Оператор станції не надав цьому значення, думаючи, що це його начальник. Але пізніше співробітник станції зауважив, що зміст гідроксиду натрію збільшено з 100 на 1 млн до 11 100 на 1 млн частинок. Оператор відразу зменшив його до норми. Після цього нових спроб не надходило.

[ + – ] Місце подій

Шериф округу Пінеллас Боб Гуалтьєрі каже: "Я не хімік. Але я можу вам сказати, що я точно знаю, якщо ви додасте таку кількість цієї речовини в питну воду, то це не буде добре".

Гідроксид натрію, кількість якого збільшив хакер, використовується лише в малих кількостях. Він необхідний для контролю кислотності у воді. Велика кількість гідроксиду натрію може викликати роздратування шкіри і очей, а також призводити до випадання волосся. Якщо вжити воду із збільшеною кількістю хімікату, то можна пошкодити ротову порожнину і шлунок, а також отримати нудоту, блювоту і діарею.

Нагадаємо: Білл Гейтс назвав біотероризм і зміну клімату головними загрозами для життя людства.