Семья россиян раскормила лабрадора до 90 кг, а затем решила его усыпить (видео)

Когда животное впервые попало к волонтерам, оно едва передвигалось. Вес собаки в два раза превышает допустимую для породы норму.

Шестилетний лабрадор по кличке Хаммер весом в 88 килограммов ста местной знаменитостью в российском Челябинске после того, как его спасли от усыпления волонтеры и рассказали в сети его историю, передает Telegram-канал Baza.

Как оказалось, прежние хозяева, жители Уфы, раскормили Хаммера до огромных размеров, а когда поняли, что больше не могут потянуть животное, отвезли его в ветеринарную клинику с просьбой усыпить собаку.

У сотрудников ветлечебницы рука не поднялась убивать страдающее ожирением животное. Они посоветовали отдать его зооволонтерам, которые взялись вернуть Хаммера к нормальной жизни.

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Пес попал в руки Екатерины Гаевой и Юлии Хамзиной из Челябинска. Девушки — создатели центра помощи ретриверам "ЛАБРиКо". За свою практику они спасли уже несколько десятков собак. По словам волонтеров, когда они впервые увидели Хаммера, то у них возникло ощущение, будто двух собак собрали в одну.

"В разное время мы мечтали о большой машине. Очень большой машине. Можно сказать, наша мечта сбылась. Появился Хаммер", – шутят они.

Для начала пса скупали и смазали опрелости на животе. Свозили к грумеру и постригли страшные когти. Теперь собаке не больно наступать на все четыре лапы. Затем был визит к ветеринару, который сказал, что Хаммер абсолютно здоров, если не считать избыточного веса. Животное посадили на диету, а затем подключили физические нагрузки. По словам экспертов, стандартный вес для собаки этой породы – 40 килограммов, а вес несчастного животного – больше в два раза.

Сейчас за судьбой Хаммера следит весь город. Видео с ним волонтеры публикуют в соцсетях. Как видно на записи, пока что пес только валяется в снегу, потому что ему очень сложно передвигаться. По прогнозам врачей, уже к лету Хаммер сможет бегать, если его опекуны будут и дальше нагружать животное физупражнениями и держать его на диете.

Когда вес собаки снизится до 70 килограммов, в программу его похудения включат фитнес и бассейн.

Напомним, президент США Джо Байден "усыновил" одну из двух немецких овчарок по кличке Мэйджор. Будущий президент США в 2018 году взял щенка в одном из приютов в штате Дэлавер.