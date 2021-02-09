Сім'я росіян розгодувала лабрадора до 90 кг, а потім вирішила його приспати (відео)

Коли тварина вперше потрапила до волонтерів, вона ледь пересувалася. Вага собаки у два рази перевищує допустиму для породи норму.

Шестирічний лабрадор на прізвисько Хаммер вагою 88 кілограмів став місцевою знаменитістю в російському Челябінську після того, як його врятували від усипляння волонтери і розповіли в мережі його історію, передає Telegram-канал Baza.

Як виявилося, колишні господарі, жителі Уфи, розгодували Хаммера до величезних розмірів, а коли зрозуміли, що більше не можуть потягнути тварину, відвезли його до ветеринарної клініки з проханням приспати собаку.

У співробітників ветлікарні рука не піднялася вбивати тварину, котра страждає ожирінням. Вони порадили віддати його зооволонтерам, які взялися повернути Хаммера до нормального життя.

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Пес потрапив у руки Катерини Гайової і Юлії Хамзіної з Челябінська. Дівчата — творці центру допомоги ретриверам "ЛАБРіКо". За свою практику вони врятували вже кілька десятків собак. За словами волонтерів, коли вони вперше побачили Хаммера, то в них виникло відчуття, ніби двох собак зібрали в одну.

"У різний час ми мріяли про велику машину. Дуже велику машину. Можна сказати, наша мрія збулася. Зʼявився Хаммер", — жартують вони.

Для початку пса скупали і змастили попрілості на животі. Звозили до грумера і постригли страшні кігті. Тепер собаці не боляче наступати на всі чотири лапи. Потім був візит до ветеринара, який сказав, що Хаммер абсолютно здоровий, якщо не брати до уваги надмірної ваги. Тварину посадили на дієту, а потім підключили фізичні навантаження. За словами експертів, стандартна вага для собаки цієї породи — 40 кілограмів, а вага нещасної тварини — більша у два рази.

Зараз за долею Хаммера стежить усе місто. Відео з ним волонтери публікують у соцмережах. Як видно на записі, поки що пес тільки валяється в снігу, тому що йому дуже складно пересуватися. За прогнозами лікарів, уже до літа Хаммер зможе бігати, якщо його опікуни будуть і далі навантажувати тварина фізичними навантаженнями і тримати його на дієті.

Коли вага собаки знизиться до 70 кілограмів, у програму включать фітнес і басейн.

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