Как во Львове: Варшава и Краков тоже решили посыпать дороги кофейной гущей

Кофейная гуща имеет абразивные свойства и не требует сбора после использования.

В польских городах Варшаве и Кракове решили перенять опыт украинского Львова и посыпать обледенелые дороги кофейной гущей вместо соли или песка.

Об этом сообщает со ссылкой на польские СМИ ZAXID.NET.

Советник городского головы Львова Ирина Оршак предложила использовать для борьбы с гололедом кофейную гущу, так как она имеет абразивные свойства и не требует сбора после использования. 1 февраля в парке "700-летия Львова" ее впервые использовали при посыпке дорожек вместо песчаной смеси .

В столице Польши решили использовать такой метод с 9 февраля.

"На выходных, я думаю, мы все читали, что Львов использует кофейную гущу для посыпки заснеженных и ледяных покрытий – вместо песка и соли. С завтрашнего дня мы собираемся посыпать ими тротуар вдоль здания ратуши от стоянки. Наша цель, прежде всего, собрать опыт и мнения местных жителей на будущее", – написал накануне в Facebook заместитель мэра Варшавы Бартош Доминяк.

Мэрия Варшавы уже начала собирать кофейную гущу из кофемашин ресторанов.

Такой же эксперимент с кофейной гущей начала практиковать и мэрия Кракова, призвав городские кафе участвовать в сборе гущи.

Напомним, мэр Киева Виталия Кличко заявил, что после обильного снегопада расчищать снег со столичных дорог будут и ночью.

"Ночью будем продолжать уборку снега. Обращаюсь к водителям: если есть возможность воспользоваться общественным транспортом, оставляйте авто дома, пользуйтесь общественным транспортом, это облегчит работу коммунальных служб. Сейчас все силы брошены на чистку дорог. Кстати, снегоуборочная техника оснащена GPS-трекерами, так что вы можете увидеть онлайн, как она работает", — сказал он.