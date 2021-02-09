Як у Львові: Варшава і Краків теж вирішили посипати дороги кавовою гущею

Кавова гуща має абразивні властивості і не вимагає збору після використання.

У польських містах Варшаві та Кракові вирішили перейняти досвід українського Львова і посипати обмерзлі дороги кавовою гущею замість солі або піску.

Про це повідомляє з посиланням на польські ЗМІ ZAXID.NET.

Радник міського голови Львова Ірина Оршак запропонувала використовувати для боротьби з ожеледицею кавову гущу, оскільки вона має абразивні властивості і не вимагає збору після використання. 1 лютого в парку "700-річчя Львова" її вперше використовували під час посипання доріжок замість піщаної суміші.

У столиці Польщі вирішили використовувати такий метод з 9 лютого.

"На вихідних, я думаю, ми всі читали, що Львів використовує кавову гущу для посипання засніжених і крижаних покриттів — замість піску і солі. З завтрашнього дня ми збираємося посипати ними тротуар уздовж будівлі ратуші від стоянки. Наша мета, перш за все, зібрати досвід і думки місцевих жителів на майбутнє", — написав напередодні у Facebook заступник мера Варшави Бартош Доміняк.

Мерія Варшави вже почала збирати кавову гущу з кавоварок ресторанів.

Такий же експеримент з кавовою гущею почала практикувати і мерія Кракова, закликавши міські кафе брати участь у зборі гущі.

Нагадаємо: мер Києва Віталій Кличко заявив, що після рясного снігопаду розчищати сніг зі столичних доріг будуть і вночі.

"Уночі будемо продовжувати прибирання снігу. Звертаюся до водіїв: якщо є можливість скористатися громадським транспортом, залишайте авто вдома, користуйтеся громадським транспортом, це полегшить роботу комунальних служб. Наразі всі сили кинуті на чистку доріг. До речі, снігоприбиральна техніка оснащена GPS-трекерами, тому ви можете побачити онлайн, як вона працює", — сказав він.