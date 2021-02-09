Правозащитники рассказали, в каких условиях живет Ефремов в СИЗО: "Есть телевизор, чайник..."

За три месяца актер Михаил Ефремов успел освоиться в колонии под Белгородом, откуда его вызвали в Москву по новому делу.

Представители Общественной наблюдательной комиссии посетили московское СИЗО-5 "Водник", где знаменитость ожидает очередного судебного заседания. Секретарь Алексей Мельников пообщался с Ефремовым и передал его слова изданию "Комсомольская правда".

С ноября актер в жил исправительной колонии общего режима №4 в поселке Алексеевка Белгородской области. По словам правозащитника, поездка в Москву для осужденного актера оказалась неприятным сюрпризом, ведь никакого предупреждения от следователя ему не передавали, да и причины перевода тоже утаили.

"Ефремова из Белгорода везли спецпоездом 3-4 дня. «Главный минус — нельзя курить», — отметил он. Больше ни на что не жаловался", — отметил секретарь ОНК. — "Конечно, выглядит он уставшим, но держится".

Российский артист также поделился, что в колонии начал пришивать застежки-молнии к одежде, другие заключенные называли его дядей Мишей, не обижали и даже проявляли уважение. Сообщается, что заключенных в ИК №4 размещают в бараках по 20−30 человек в комнате, а также разделяют отрядами по 100−150 человек для исправительных работ, смены длятся с девяти утра до пяти вечера.

В следственном изоляторе Ефремова посадили в пятиместную камеру, где пока только один сосед, осужденный за воровство. По предварительной информации, актер пробудет в "Воднике" около двух месяцев.

"Конфликтов между ними нет, в быту все устраивает: есть телевизор, чайник, холодильник", — подчеркнул правозащитник.

Представитель международного Комитета по защите прав человека Иван Мельников указал на еще один неприятный момент для Ефремова: "Вызывает опасение, что по закону его, как уже осуждённого, должны селить в СИЗО с теми, кто уже был судим, имел срок. Зачастую это чревато проблемами, такое соседство может быть довольно тяжелым".

После резонансного ДТП со смертельным исходом, которое случилось 8 июня 2020 года в Москве, Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее стало известно, что актер пытается обжаловать приговор и уже подал соответствующее заявление. Кроме того, его вызвали свидетелем по делу о ложных показаниях, которые предоставили свидетели. По данным СМИ, "защитники" пытаются доказать, будто за рулем автомобиля в момент столкновения находился не Михаил Ефремов, а другой человек.