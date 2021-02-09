Правозахисники розповіли, в яких умовах живе Єфремов у СІЗО: "Є телевізор, чайник..."

За три місяці актор Михайло Єфремов встиг освоїтися в колонії під Бєлгородом, звідки його викликали до Москви у новій справі.

Представники Громадської спостережної комісії відвідали московське СІЗО-5 "Водник", де зірка чекає чергового судового засідання. Секретар Олексій Мельников поспілкувався з Єфремовим і передав його слова виданню "Комсомольская правда".

З листопада актор жив у виправній колонії загального режиму №4 в селищі Олексіївка Бєлгородської області. За словами правозахисника, поїздка в Москву для засудженого актора виявилася неприємним сюрпризом, адже ніякого попередження від слідчого йому не передавали, та й причини переведення теж приховали.

"Єфремова з Бєлгорода везли спецпотягом 3-4 дні. «Головний мінус — не можна палити», — зазначив він. Більше ні на що не скаржився", — зазначив секретар СНК. — "Звичайно, виглядає він втомленим, але тримається".

Російський артист також поділився, що в колонії почав пришивати застібки-блискавки до одягу, інші ув'язнені називали його дядьком Михайлом, не кривдили і навіть виявляли повагу. Повідомляється, що ув'язнених у ВК №4 розміщують в бараках по 20-30 чоловік у кімнаті, а також поділяють загонами по 100-150 осіб для виправних робіт, зміни тривають з дев'ятої ранку до п'ятої вечора.

У слідчому ізоляторі Єфремова посадили в п'ятимісну камеру, де поки тільки один сусід, засуджений за крадіжку. За попередньою інформацією, актор пробуде у "Воднику" майже два місяці.

"Конфліктів між ними немає, у побуті все влаштовує: є телевізор, чайник, холодильник", — підкреслив правозахисник.

Представник міжнародного Комітету із захисту прав людини Іван Мельников вказав на ще один неприємний момент для Єфремова: "Викликає побоювання, що за законом його, як уже засудженого, повинні селити в СІЗО з тими, хто вже був судимий, мав термін. Найчастіше це може спричинити проблеми, таке сусідство може бути досить важким".

Після резонансного ДТП зі смертельними наслідками, яке сталося 8 червня 2020 року в Москві, Михайла Єфремова засудили до 7,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Раніше стало відомо, що актор намагається оскаржити вирок і вже подав відповідну заяву. Крім того, його викликали свідком у справі про неправдиві свідчення, які надали свідки. За даними ЗМІ, "захисники" намагаються довести, ніби за кермом автомобіля в момент зіткнення знаходився не Михайло Єфремов, а інша людина.