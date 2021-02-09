Россия запретила ввоз железнодорожных колес из Украины

Новое постановление дополнило утвержденный в 2018 году список санкционных товаров из Украины.

Российские власти решили расширить санкции и запретили ввоз железнодорожных колес из Украины.

Об этом говорится в постановлении российского правительства от 6 февраля.

Отмечается, что постановление дополнило утвержденный в декабре 2018 года список санкционных товаров из Украины.

Теперь, в частности, запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более; колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, и заготовок для таких колес.

Также был запрещен импорт боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.

Постановление вступает в силу сегодня, 9 февраля.

Отметим, Россия ввела в конце 2018 года санкции против 322 граждан Украины и 68 юридических лиц. Санкциями предусматривалось заморозка средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капитала из России. Тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что решение было принято в ответ на украинские санкции, которые были введены против россиян и их компаний в мае 2018 года.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин решил снять санкции с двух украинских предприятий. По словам российского президента, Москва рассчитывает на ответные шаги со стороны Украины. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что речь идет о Барском машиностроительном заводе, компании "Брацлав"и Рубежанском картонно-тарном комбинате.