Росія заборонила ввезення залізничних коліс із України

Нова постанова доповнила затверджений в 2018 році список санкційних товарів із України.

Російська влада вирішила розширити санкції та заборонила ввезення залізничних коліс із України.

Про це йдеться в постанові російського уряду від 6 лютого.

Зазначається, що постанова доповнила затверджений в грудні 2018 року список санкційних товарів із України.

Тепер, зокрема, заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше; колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, і заготовок для таких коліс.

Також був заборонений імпорт бічних рам візків вантажних вагонів і надресорних балок.

Постанова набирає чинності сьогодні, 9 лютого.

Зазначимо, Росія ввела наприкінці 2018 року санкції проти 322 громадян України і 68 юридичних осіб. Санкціями передбачалося заморожування коштів, цінних паперів і майна, а також заборона на виведення капіталу з Росії. Тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявляв, що рішення було ухвалене у відповідь на українські санкції, які були введені проти росіян і їх компаній в травні 2018 року.

У жовтні 2020 року президент Росії Володимир Путін вирішив зняти санкції з двох українських підприємств. За словами російського президента, Москва розраховує на відповідні кроки з боку України. Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін додав, що йдется про Барський машинобудівний завод, компанію "Брацлав" і Рубіжанський картонно-тарний комбінат.