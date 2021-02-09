Пожарные в Петербурге смывали водой вытоптанное в канале Невы слово "Навальный" (видео)

Вслед за спасателями на место "происшествия" приехала полиция.

В Санкт-Петербурге неизвестные вытоптали на замерзшей заснеженной Фонтанке (канал в Санкт-Петербурге, протока дельты реки Невы, пересекающая центральную часть города) слово "НАВАЛЬНЫЙ".

Как сообщила российскому изданию "Бумага" жительница Петербурга Полина Каргина, во вторник, 9-го февраля на место прибыла бригада спасателей на пожарной машине и принялись "смывать" надпись при помощи гидранта.

"Я на Фонтанке, а тут – целая операция: пожарные лестницу достали, какой-то шланг… Я думаю – что случилось? Может быть кто-то утонул, но нет…", – отметила Каргина в снятом ней же видео, на котором можно рассмотреть посреди канала слово "Навальный".

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"Сотрудники МЧС сначала поливали надпись водой из шлага, но напора не хватало", – уточнила изданию очевидица. По словам Каргиной, вскоре к набережной стали подъезжать полицейские машины, и она поспешила ретироваться с места событий, опасаясь задержания.

Рядом со словом "НАВАЛЬНЫЙ", а точнее – зеркально к надписи – такими же огромными буквами написано слово "НАСТЯ", обращенное к читателям с другого берега канала, а также нарисовано сердечко.

Отметим, что в Петербурге до 15-го апреля установлен запрет для жителей на выход на лед. В частности, МЧС РФ предупреждает, что выход, а тем более выезд на автотранспорте на лед опасен, а нарушителям запрета грозит штраф до 5 тысяч рублей. "Однако горожане все равно гуляют по льду рек и каналов", – сообщается в материале "Бумаги".

Напомним, во вторник российский оппозиционер Леонид Волков, координатор штабов Алексея Навального, анонсировал новую всероссийскую акцию протеста, которая пройдет под слоганом "Любовь сильнее страха", и состоится 14-го февраля в "День влюбленных".