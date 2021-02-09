Пожежні в Петербурзі змивали водою витоптане в каналі Неви слово "Навальний" (відео)

Слідом за рятувальниками на місце "події" приїхала поліція.

У Санкт-Петербурзі невідомі витоптали на замерзлій засніженій Фонтанці (канал у Санкт-Петербурзі, протока дельти річки Неви, яка перетинає центральну частину міста) слово "Навальний".

Як повідомила російському виданню "Бумага" мешканка Петербурга Поліна Каргіна, у вівторок, 9-го лютого на місце прибула бригада рятувальників на пожежній машині і почали "змивати" напис за допомогою гідранта.

"Я на Фонтанці, а тут — ціла операція: пожежні сходи дістали, якийсь шланг... Я думаю — що сталося? Можливо хтось потонув, але ні...", — зазначила Каргіна в знятому нею ж відео, на якому можна розглянути посеред каналу слово "Навальний".

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"Співробітники МНС спочатку поливали напис водою із шлагу, але напору не вистачало", — уточнила виданню очевидиця. За словами Каргіної, незабаром до набережної почали під'їжджати поліцейські машини, і вона поспішила з місця подій, побоюючись затримання.

Поруч зі словом "Навальний", а точніше — дзеркально до напису — такими ж величезними буквами написано слово "НАСТЯ", звернене до читачів з іншого берега каналу, а також намальоване сердечко.

Зазначимо, що в Петербурзі до 15-го квітня встановлена заборона для жителів на вихід на лід. Зокрема, МНС РФ попереджає, що вихід, а тим більше виїзд на автотранспорті на лід небезпечний, а порушникам заборони загрожує штраф до 5 тисяч рублів. "Однак городяни все одно гуляють по льоду річок і каналів", — повідомляється в матеріалі "Бумага".

Нагадаємо, у вівторок російський опозиціонер Леонід Волков, координатор штабів Олексія Навального, анонсував нову всеросійську акцію протесту, яка пройде під слоганом "Любов сильніша за страх", і відбудеться 14-го лютого в "День закоханих".