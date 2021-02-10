"Скелекастер": американец создал гитару из костей родного дяди (фото, видео)

Умерший в 90-ых годах родственник музыканта завещал тело науке, однако, спустя время, школа избавилась от скелета. Племянник не растерялся и подарил дяде вторую жизнь.

Американский музыкант, выступающий под сценическим именем Prince Midnight (Полуночный Принц) прославился в Сети после того, как превратил останки своего дяди в гитару. Весь процесс создания инструмента от показывал в Instagram, детально описывая действия.

26 января мужчина опубликовал пост, в котором рассказал, что его дядя Филипп, живший в Греции и умерший в 90-ых годах прошлого века, завещал свое тело науке. Однако со временем местные школы перестали использовать настоящие скелеты, и дядя оказался в ящике на кладбище, за аренду места на котором семье пришлось платить. Сумма, по словам автора, выходила немаленькая, а за постоянную могилу с них запросили 150 тысяч долларов. Посоветовавшись, семья решила переправить останки родственника в США.

В начале февраля Prince Midnight поделился с подписчиками, что его дядя увлекался тяжелым металлом и во многом сформировал музыкальные предпочтения своего племянника. Тот решил отблагодарить родственника, правда, весьма необычным способом.

"Я решил, что превращу дядю Филиппа в первую настоящую гитару-скелет человека, чтобы он мог продолжать рубить вечно", – признался мужчина.

Чтобы укрепить скелет, позвоночник которого и без того пронизывал стальной стержень, музыкант закрепил кости стальными скобами для пущей надежности. Входной разъем для будущей гитары Prince смонтировал между подвздошной костью и пятым поясничным позвонком.

Уже 8 февраля музыкант похвастался инструментом, который назвал "Скелекастер" (производное от слова скелет и гитары Fender Telecaster, части из которой были использованы).

"Спасибо за добрые слова! Мы все по-разному скорбим и поминаем своих близких по-разному, и я рад, что этот проект затронул некоторых людей. Филипп скоро снова будет жить!", – написал американец, а уже 9 февраля он впервые сыграл на новом инструменте.

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Напомним, на аукционе в США за 1,32 миллиона долларов продали гитару легендарного певца Элвиса Пресли, которой он владел с 1954 по 1956 год. Легенда американского рок-н-ролла приобрел музыкальный инструмент в городе Мемфис, штат Теннеси. После покупки он украсил ее железными буквами "ELVIS". Сегодня на гитаре отсутствует буква "S".