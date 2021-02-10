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"Скелекастер": американец создал гитару из костей родного дяди (фото, видео)

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гитара, скелет
Фото: Instagram/princemidnightx

Умерший в 90-ых годах родственник музыканта завещал тело науке, однако, спустя время, школа избавилась от скелета. Племянник не растерялся и подарил дяде вторую жизнь.

Американский музыкант, выступающий под сценическим именем Prince Midnight (Полуночный Принц) прославился в Сети после того, как превратил останки своего дяди в гитару. Весь процесс создания инструмента от показывал в Instagram, детально описывая действия.

26 января мужчина опубликовал пост, в котором рассказал, что его дядя Филипп, живший в Греции и  умерший в 90-ых годах прошлого века, завещал свое тело науке. Однако со временем местные школы перестали использовать настоящие скелеты, и дядя оказался в ящике на кладбище, за аренду места на котором семье пришлось платить. Сумма, по словам автора, выходила немаленькая, а за постоянную могилу с них запросили 150 тысяч долларов. Посоветовавшись, семья решила переправить останки родственника в США.

Фото: Instagram/princemidnightx

В начале февраля Prince Midnight поделился с подписчиками, что его дядя увлекался тяжелым металлом и во многом сформировал музыкальные предпочтения своего племянника. Тот решил отблагодарить родственника, правда, весьма необычным способом.

"Я решил, что превращу дядю Филиппа в первую настоящую гитару-скелет человека, чтобы он мог продолжать рубить вечно", – признался мужчина.

Чтобы укрепить скелет, позвоночник которого и без того пронизывал стальной стержень, музыкант закрепил кости стальными скобами для пущей надежности. Входной разъем для будущей гитары Prince  смонтировал между подвздошной костью и пятым поясничным позвонком.

гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет
гитара, дядя, скелет

Уже 8 февраля музыкант похвастался инструментом, который назвал "Скелекастер" (производное от слова скелет и гитары Fender Telecaster, части из которой были использованы).

"Спасибо за добрые слова! Мы все по-разному скорбим и поминаем своих близких по-разному, и я рад, что этот проект затронул некоторых людей. Филипп скоро снова будет жить!", – написал американец, а уже 9 февраля он впервые сыграл на новом инструменте.

Напомним, на аукционе в США за 1,32 миллиона долларов продали гитару легендарного певца Элвиса Пресли, которой он владел с 1954 по 1956 год. Легенда американского рок-н-ролла приобрел музыкальный инструмент в городе Мемфис, штат Теннеси. После покупки он украсил ее железными буквами "ELVIS". Сегодня на гитаре отсутствует буква "S".