"Скелекастер": американець створив гітару з кісток рідного дядька (фото, відео)

Померлий в 90-их роках родич музиканта заповідав тіло науці, однак, через деякий час, школа позбулася скелета. Племінник не розгубився та подарував дядькові друге життя.

Американський музикант, який виступає під сценічним ім'ям Prince Midnight (Принц Опівночі) прославився в мережі після того, як перетворив останки свого дядька на гітару. Весь процес створення інструменту від показував в Instagram, детально описуючи дії.

26 січня чоловік опублікував пост, в якому розповів, що його дядько Філліп, який жив у Греції та помер у 90-их роках минулого століття, заповів своє тіло науці. Однак із часом місцеві школи перестали використовувати справжні скелети, і дядько виявився в ящику на кладовищі, за оренду місця на якому родині довелося платити. Сума, за словами автора, виходила немаленька, а за постійну могилу з них запросили 150 тисяч доларів. Порадившись, сім'я вирішила переправити останки родича в США.

На початку лютого Prince Midnight поділився з підписниками, що його дядько захоплювався важким металом і багато в чому сформував музичні уподобання свого племінника. Той вирішив віддячити родича, щоправда, вельми незвичайним способом.

"Я вирішив, що перетворю дядька Філліпа на першу справжню гітару-скелет людини, щоб він міг продовжувати рубити вічно", — зізнався чоловік.

Щоб зміцнити скелет, хребет якого і без того пронизував сталевий стрижень, музикант закріпив кістки сталевими скобами для більшої надійності. Вхідний роз'єм для майбутньої гітари Prince змонтував між клубовою кісткою і п'ятим поперековим хребцем.

Уже 8 лютого музикант похвалився інструментом, який назвав "Скелекастер" (похідне від слова скелет і гітари Fender Telecaster, частини з якої були використані).

"Спасибі за добрі слова! Ми всі по-різному сумуємо і поминаємо своїх близьких по-різному, і я радий, що цей проект торкнувся деяких людей. Філліп скоро знову буде жити!", — написав американець, а вже 9 лютого він вперше зіграв на новому інструменті.

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Нагадаємо, на аукціоні в США за 1,32 мільйона доларів продали гітару легендарного співака Елвіса Преслі, якою він володів з 1954 по 1956 рік. Легенда американського рок-н-ролу придбав музичний інструмент у місті Мемфіс, штат Теннесі. Після покупки він прикрасив її залізними буквами "ELVIS". Сьогодні на гітарі відсутня літера "S".