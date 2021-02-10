Недовольный пациент устроил стрельбу в американской больнице, есть погибший и раненые (фото)

Ранее на мужчину уже поступали жалобы в полицию.

67-летний американец Грегори Ульрих открыл огонь в больнице Allina Health Care в городе Буффало, штат Миннесота. В результате стрельбы погиб один человек, еще четверо ранены, причем трое из них находятся в критическом состоянии в больнице North Memorial Health Hospital, передает CNN.

Пресс-секретарь больницы, куда доставили раненых, Кристин Хилл заявила СМИ, что состояние троих человек критическое но стабильное, а четвертого пострадавшего уже выписали, его жизни ничего не угрожает.

[ + – ]

Шериф округа Райт Шон Дерингер отметил, что атаку на медучреждение подозреваемый тщательно спланировал. Он остановился в мотеле по соседству с больницей, а во время обыска номера правоохранители нашли "дополнительные подозрительные предметы".

"Ульрих – не новичок в правоохранительных органах. С 2003 года у нас было несколько обращений за помощью и жалобы на него", — сказал Дерингер.

[ + – ] Грегори Ульрих Фото: Twitter/MN CRIME

Начальник полиции Буффало Пэт Будке также добавил, что местные правоохранители "хорошо знакомы с подозреваемым", и придерживается версии о том, что атака была нацелена на конкретных сотрудников клиники. Согласно протоколам судебных заседаний, мужчине было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из работников больницы.

"Это история, которая длится несколько лет, и, безусловно, есть история, когда он был недоволен получаемой медицинской помощью", – сказал Будке.

Ульрих арестован и в настоящее время находится под стражей в тюрьме округа Райт.

Напомним, итальянский врач из города Монтикьяри Карло Моска получил подозрение в убийстве пациентов с COVID-19. Местная полиция считает, что из-за действий 47-летнего медика погибли как минимум двое больных – 51 и 80 лет.