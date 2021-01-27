"Освобождал койки". В Италии врача подозревают в смертельных инъекциях больным COVID-19

Следователи считают, что врач убивал пациентов, чтобы уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи и освободить койко-места.

Итальянский врач из города Монтикьяри Карло Моска получил подозрение в убийстве пациентов с COVID-19. Как сообщает ANSA, по данным следствия, преступления он совершил еще в начале пандемии.

Местная полиция считает, что из-за действий 47 летнего медика погибли как минимум двое больных – 51 и 80 лет. По их мнению, он вводил пациентам препарат, который вызывал угнетение дыхания.

Во время вскрытия одного из погибших стало ясно наличие лекарства в его организме, которое способно вызывать смерть при нарушении дозировки.

В обвинительном акте говорится, что, убивая пациентов, врач стремился уменьшить нагрузку на отдельные койко-места и на отделение неотложной помощи, которое испытывало сильную перегрузку во время пика пандемии на севере Италии.

К делу прикрепили и прослушку медсестер больницы, в которой они отказывались вводить пациентам дозы, которых требовал врач. Между собой они называли его "сумасшедшим".

Сейчас Моска под домашним арестом.

Напомним, Великобритания стала первой страной в Европе, где коронавирус унес жизни 100 тыс. человек

Великобритания оказалась пятой страной в мире, достигшей этого показателя, после США, Бразилии, Индии и Мексики. Кроме того, там сейчас самый высокий в мире уровень смертности от коронавируса на один миллион человек.

Напомним, официальные лица в Великобритании говорят, что британский штамм коронавируса может оказаться более смертоносным, чем другие мутации. Но также чиновники подчеркивают, что такие данные пока предварительные.