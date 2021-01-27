"Звільняв ліжка". В Італії лікаря підозрюють у смертельних ін'єкціях хворим на COVID-19

Слідчі вважають, що лікар убивав пацієнтів, щоб зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги та звільнити ліжко-місця.

Італійський лікар із міста Монтікʼярі Карло Моска отримав підозру у вбивстві пацієнтів із COVID-19. Як повідомляє ANSA, за даними слідства, злочини він скоїв ще на початку пандемії.

Місцева поліція вважає, що через дії 47-річного медика загинули як мінімум двоє хворих — 51 і 80 років. На їхню думку, він вводив пацієнтам препарат, який викликав пригнічення дихання.

Під час розтину одного із загиблих зʼясували наявність ліків в його організмі, які здатні викликати смерть за умов порушення дозування.

У звинувачувальному акті йдеться, що, вбиваючи пацієнтів, лікар прагнув зменшити навантаження на окремі ліжко-місця і на відділення невідкладної допомоги, яке зазнавало сильного перевантаження під час піку пандемії на півночі Італії.

До справи прикріпили й прослуховування медсестер лікарні, в якій вони відмовлялися вводити пацієнтам дози, яких вимагав лікар. Між собою вони називали його "божевільним".

Зараз Моска під домашнім арештом.

Нагадаємо, Великобританія стала першою країною в Європі, де коронавірус забрав життя 100 тис. осіб.

Великобританія виявилася п'ятою країною в світі, що досягла цього показника, після США, Бразилії, Індії та Мексики. Крім того, там зараз найвищий в світі рівень смертності від коронавірусу на один мільйон осіб.

Нагадаємо, офіційні особи у Великобританії говорять, що британський штам коронавірусу може виявитися більш смертоносним, ніж інші мутації. Але також чиновники наголошують, що такі дані поки попередні.