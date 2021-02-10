Незадоволений пацієнт влаштував стрілянину в американській лікарні, є загиблий і поранені (фото)

Раніше на чоловіка вже надходили скарги до поліції.

67-річний американець Грегорі Ульріх відкрив вогонь у лікарні Allina Health Care в місті Буффало, штат Міннесота. Унаслідок стрілянини загинула одна людина, ще четверо поранені, причому троє з них знаходяться в критичному стані в лікарні North Memorial Health Hospital, передає CNN.

Прес-секретарка лікарні, куди доставили поранених, Крістін Гілл заявила ЗМІ, що стан трьох людей критичний, але стабільний, а четвертого постраждалого вже виписали, його життю нічого не загрожує.

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Шериф округу Райт Шон Дерінгер зазначив, що атаку на медустанову підозрюваний ретельно спланував. Він зупинився в мотелі по сусідству з лікарнею, а під час обшуку номера правоохоронці знайшли "додаткові підозрілі предмети".

"Ульріх — не новачок у правоохоронних органах. З 2003 року у нас було кілька звернень за медичною допомогою та скарги на нього", — сказав Дерінгер.

[ + – ] Грегорі Ульріх Фото: Twitter/MN CRIME

Начальник поліції Буффало Пет Будці також додав, що місцеві правоохоронці "добре знайомі з підозрюваним", і дотримуються версії про те, що атака була націлена на конкретних співробітників клініки. Згідно з протоколами судових засідань, чоловікові було заборонено вступати в контакт з людиною, чиє ім'я збігається з ім'ям одного з працівників лікарні.

"Це історія, яка триває кілька років, і, безумовно, є історія, коли він був незадоволений одержуваною медичною допомогою", — сказав Будці.

Ульріх заарештований і наразі знаходиться під вартою у в'язниці округу Райт.

Нагадаємо, італійський лікар із міста Монтікʼярі Карло Моска отримав підозру у вбивстві пацієнтів із COVID-19. Місцева поліція вважає, що через дії 47-річного медика загинули як мінімум двоє хворих — 51 і 80 років.