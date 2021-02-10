Байден хочет получить доступ к скрытым разговорам Трампа и Путина, – СМИ

Содержание разговоров лидеров двух стран дало бы ответ на вопрос, раскрывал ли когда-либо Трамп конфиденциальную информацию.

Администрация президента США Джо Байден хочет получить доступ к подробностям неформальных разговоров экс-главы государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 9 февраля издание Politico.

Издание пишет, что содержание разговоров лидеров двух стран дало бы ответ на вопрос, раскрывал ли когда-либо Трамп конфиденциальную информацию или заключал ли какие-либо сделки с кремлевским лидером, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.

Конфиденциальные звонки Трампа часто не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали. Именно эту информацию хочет заполучить команда Байдена.

"Им не нужно наше разрешение ознакомиться с записями разговоров. У Байдена в распоряжении все материалы. У нас только один президент в одно время", – сказал один из бывших сотрудников администрации Трампа.

В Белом доме пока не стали комментировать, ознакомился ли Байден с содержанием бесед. В то же время говорится, что Совет национальной безопасности США пока не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.

"Выяснение содержание разговоров Путина и Трампа за последние четыре года является одним из главных приоритетов для национальной безопасности. Некоторые разговоры, такие, например, как во время личной встречи в Финляндии, когда отсутствовал американский переводчик, и никто ничего не записывал, никогда известными не станут. Но я бы очень был удивлен, если бы сотрудники национальной безопасности не попытались выяснить, о чем тогда шла речь", – сказал один из близких Байдену работников.

Издание отмечает, что Трамп внимательно следил за своими частными разговорами с иностранными лидерами, пока находился у власти. Доходило вплоть до того, что он прятал некоторые из них в сверхсекретной системе кодовых слов Совета национальной безопасности, чтобы ограничить доступ сотрудников.

Напомним, президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп не должен иметь доступа к секретным брифингам разведки. По его мнению, бывший глава Белого дома может рассказать что-то лишнее.