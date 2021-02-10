Байден хоче отримати доступ до прихованих розмов Трампа й Путіна, — ЗМІ

Зміст розмов лідерів двох країн дав б відповідь на питання, чи розкривав коли-небудь Трамп конфіденційну інформацію.

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче отримати доступ до подробиць неформальних розмов екс-глави держави Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє 9 лютого видання Politico.

Видання пише, що зміст розмов лідерів двох країн дав б відповідь на питання, чи розкривав коли-небудь Трамп конфіденційну інформацію або укладав будь-які угоди з кремлівським лідером, які могли б застати нову адміністрацію зненацька.

Конфіденційні дзвінки Трампа часто не записувалися, однак деякі помічники тодішнього американського лідера, як правило, чули переговори та записували деталі. Саме цю інформацію хоче отримати команда Байдена.

"Їм не потрібен наш дозвіл ознайомитися із записами розмов. У Байдена в розпорядженні всі матеріали. У нас тільки один президент в один час", — сказав один із колишніх співробітників адміністрації Трампа.

У Білому домі поки не стали коментувати, чи ознайомився Байден зі змістом бесід. У той же час говориться, що Рада національної безпеки США поки не стикалася з проблемами з доступом до змісту дзвінків попереднього керівника вашингтонської адміністрації.

"З'ясування змісту розмов Путіна і Трампа за останні чотири роки є одним із головних пріоритетів для національної безпеки. Деякі розмови, такі, наприклад, як під час особистої зустрічі в Фінляндії, коли був відсутній американський перекладач, і ніхто нічого не записував, ніколи відомими не стануть. Але я б дуже був здивований, якби співробітники національної безпеки не спробували з'ясувати, про що тоді йшлося", — сказав один із близьких Байдену працівників.

Видання зазначає, що Трамп уважно стежив за своїми приватними розмовами з іноземними лідерами, поки перебував у владі. Доходило аж до того, що він ховав деякі з них у надсекретній системі кодових слів Ради національної безпеки, щоб обмежити доступ співробітників.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що його попередник Дональд Трамп не повинен мати доступу до секретних брифінгів розвідки. На його думку, колишній глава Білого дому може розповісти щось зайве.